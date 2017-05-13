"Поезд памяти" отправился из Калининграда в Белоруссию в честь 72-й годовщины Победы

КАЛИНИНГРАД, 13 мая. /Корр. ТАСС Александр Архипов/. "Поезд памяти" отправился сегодня с Южного вокзала Калининграда в Белоруссию в рамках патриотической акции, посвященной 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Участниками стали 450 человек, в том числе ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий локальных войн, а также молодежь от 14 до 22 лет - активисты патриотических проектов", - рассказали в пресс-службе. Акция пройдет по маршруту Калининград - Минск - Брянск - Калининград и завершится 19 мая. Калининградский филиал Федеральной пассажирской компании выделил для акции состав из 10 пассажирских вагонов и двух вагонов-ресторанов.

В пути молодежь сможет пообщаться с ветеранами, услышать от них рассказы о фронтовой жизни. На маршруте будут организованы встречи со сверстниками и посещения мест боевой славы, пройдут митинги памяти. В Брянске будут организованы посещения мемориалов "Покровская гора", "Курган бессмертия", "Хацунь" и "Партизанская поляна", в Минске - мемориальных комплексов "Хатынь", "Курган Славы", "Тростенец", историко-культурного комплекса "Линия Сталина", Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны.

Патриотическая акция "Поезд памяти" проводится правительством Калининградской области с 2007 года. За десять лет ее участниками стали более 3,9 тыс. жителей области. Ее маршруты в разные годы проходили через Москву, Минск, Санкт-Петербург, Курск, Брест, Смоленск, Тулу, Новороссийск и Волгоград.