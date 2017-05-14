День родного языка и литературы в Северной Осетии отметят Нартскими играми и гуляньями

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 мая. /ТАСС/. Власти Северной Осетии подготовили обширную программу по празднованию Дня осетинского языка и литературы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства республики, праздничные мероприятия будут проходить как в столице региона, так и во всех районах.

Жители и гости Владикавказа смогут стать непосредственными участниками праздника в Центральном парке им. К. Хетагурова. "В парке будет сосредоточена вся праздничная программа. Здесь подготовлено 12 различных площадок, которые заинтересуют жителей любого возраста. Так, на одной из них будут проходить "Нартские игры" - соревнования с правилами и играми, которые существовали у наших предков", - сказал представитель пресс-службы.

Также в парке молодые люди будут исполнять осетинские танцы и песни, там же можно будет выступить с любимым стихотворением осетинских поэтов и попробовать национальные блюда. Праздничный вечер завершится концертом, театральными постановками и показом фильма "Хохаг" ("Горец") на осетинском языке.

Традиционно ко Дню осетинского языка и литературы приурочены различные мероприятия и в Южной Осетии. В частности, в центре Цхинвала пройдет возложение цветов к памятнику основоположнику осетинской литературы Коста Хетагурову.

История праздника

День осетинского языка и литературы был учрежден экс-президентом Северной Осетии Александром Дзасоховым в 2003 году, в день выхода в свет книги Коста Хетагурова "Ирон фандыр" ("Осетинская лира") - 15 мая. Целью праздника, который стал ежегодным, является повышение общественного внимания к сохранению и развитию осетинского языка.

Осетинский язык относится к иранской группе индоевропейских языков и является, наряду с ягнобским, одним из двух сохранившихся северо-восточных иранских языков. Однако жители республики в основном говорят на русском. К примеру, во Владикавказе около 80% первоклассников-осетин не владеют родным языком, а в Беслане - около 60%.

Как рассказала ТАСС кандидат филологических наук Анджела Кудзоева, по официальным данным, численность осетин на территории РФ составляет порядка 500 тыс. человек, а всего в мире их проживает около 700 тыс. "Согласно официальным данным ЮНЕСКО по угрожаемым языкам (статус ''vulnerable'', по оценкам 550 тыс. носителей - прим. ТАСС) и по личному опыту участников петербургского научного проекта, число носителей значительно ниже, и с каждым годом неуклонно снижается в связи с растущей урбанизацией и сильным влиянием русского языка", - сказала она.

Не праздником единым

Помимо празднования Дня осетинского языка и литературы в целях сохранения родной речи по распоряжению главы Северной Осетии впервые разрабатывается государственная программа "Национально-культурное развитие осетинского народа на 2017-2019 годы". В нее войдут две подпрограммы - "Сохранение национально-культурной самобытности осетинского народа" и "Сохранение и развитие осетинского языка".

В рамках госпрограммы для сохранения и развития осетинского языка предлагается внедрение системы полилингвального образования в дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах. С нового учебного года начнет работать и Аланская школа с углубленным изучением осетинского языка. Для взрослой аудитории в рамках программы будут организованы бесплатные курсы по изучению осетинского языка.

Школа-студия по бесплатному изучению осетинского языка и литературы действует и сейчас. Она была создана в ноябре 2015 года. Помимо осетин, в ней обучаются представители разных национальностей, проживающие в Северной Осетии. После полугодового курса обучения слушатели могут овладеть разговорной осетинской речью.

"Сейчас в школе учится 60 человек. Из них всего шесть осетин, остальные - русские, немцы, армяне. В образовательный процесс входят и встречи с писателями и учеными, посещение Осетинского театра, просмотр фильмов на осетинском языке, экскурсии и посещение национальных музеев", - рассказал ТАСС один из инициаторов проекта, преподаватель школы Асланбек Касаев.

Для желающих изучить осетинский язык также разработан онлайн-самоучитель. Как пояснил инициатор проекта Алексей Битаров, в аудиокниге используются более 500 самых распространенных в разговорной осетинской речи слов и словосочетаний. В перспективе планируется увеличить этот словарный запас.

Грандиозным событием по популяризации родного языка станет и создание национального телевидения "Осетия - Иристон". Основная часть эфирной сетки будет посвящена национальной тематике и вестись на русском и осетинском языках. В перспективе планируется выходить на спутниковое вещание. Телевидение создается на внебюджетные источники и будет запущено в тестовом режиме этим летом.