Граждане стран СНГ вместе почтили в Женеве память советских воинов и тружеников тыла

ЖЕНЕВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Граждане стран СНГ почтили в Женеве память советских воинов и тружеников тыла, отстоявших свободу Отечества в 1941-1945 годах. В постоянном представительстве России при Отделении ООН и других международных организациях в субботу во второй половине дня состоялась традиционная встреча дипломатов и сотрудников посольств и миссий стран СНГ, посвященная 72-й годовщине Великой Победы, а утром живущие и работающие в Женеве граждане этих государств приняли участие в мемориальном шествии с портретами своих родственников - фронтовиков и тружеников тыла.

Общая победа

Выступая на торжественном собрании в постоянном представительстве РФ, глава дипмиссии Алексей Бородавкин тепло приветствовал дипломатов и сотрудников миссий стран СНГ, подчеркнув, что такие встречи по случаю годовщины Победы стали доброй традицией. "В этом празднике слились в единое целое разные чувства: гордость и мука, радость и скорбь. Эти глубокие искренние переживания объединяют миллионы людей, живущих на пространстве бывшего СССР, людей всех поколений", - сказал он.

"Мы никогда не забудем, что долгожданный мир на планете отвоевали именно народы наших стран, входивших тогда в состав Советского Союза", - сказал постпред. "Наши недруги пытаются оболгать подвиг советского народа, принизить величие нашей Победы, обелить и героизировать нацистов и их пособников, оклеветать внешнюю политику Советского Союза накануне Второй мировой войны и обвинить СССР в ее разжигании. Эта клевета вызывает естественное негодование. Нам нужно вместе работать и разоблачать эту гнусную ложь во имя торжества исторической правды", - отметил Бородавкин.

После выступления российского постпреда учащиеся средней школы при российской миссии представили гостям праздника проникновенную музыкально-поэтическую композицию о защитниках Родины. Нелегкий путь к победе над фашизмом показан в ней через восприятие двух мальчиков, которым рассказывает о войне один из ее участников, имя которого ребята потом находят на обелиске погибшим солдатам.

Дань памяти фронтовикам

Состоявшееся в Женеве шествие с портретами родственников - участников войны и тружеников тыла стало продолжением акции "Бессмертый полк", которая прошла 9 мая в Базеле на местном кладбище, где похоронены четверо советских воинов, погибших во время Второй мировой войны. Поскольку 9 мая в Швейцарии - рабочий день, и не все смогли поехать в Базель, живущие и работающие здесь граждане стран СНГ решили провести свою акцию памяти 13 мая - в ближайший после Дня Победы выходной день. В этом году акция в Женеве проводилась второй раз.

Участники шествия прошли с портретами фронтовиков от набережной Женевского озера до площади Наций. Всего пришло около 70 человек. Они пели песни военных лет, делились воспоминаниями о своих близких. Многие были с георгиевскими ленточками.

Эта акция была в полном смысле слова общественной, наглядным примером самоорганизации неравнодушных к истории Отечества людей, которые волею судеб живут, порой уже не один десяток лет, вдали от родины. Один из ее участников, Денис Парфентьев, заявил, выступая на импровизированном митинге, что пришел на мемориальную акцию, потому что "защемило на душе, поскольку дети мало знают о Победе". Такие встречи, как сегодняшняя, нужны, чтобы "вспомнить обо всем великом, что сделал наш народ, и пронести это дальше, не посрамив этих достижений", сказал он.

Парфентьев сообщил корр. ТАСС, что узнал о мемориальном шествии от знакомых. Вместе с детьми изготовили основу для портрета родственника-фронтовика. "Сегодня утром проснулись, как будто на парад идти; поначалу думали, что соберется миллион человек, но что пришло меньше - это, в сущности, не важно. Главное ведь - какой у тебя настрой, и когда есть хоть один человек рядом, это воодушевляет", - отметил он.

Екатерина Топоркова, живущая в Женеве уже несколько десятилетий, пришла на площадь Наций с портретом Феликса Сергеевича Семина. "Это младший брат моей бабушки. В 18 лет он практически сбежал на фронт, был тяжело ранен, остался инвалидом, но прожил прекрасную жизнь, работал инженером, вырастил двух сыновей, - рассказала она. - Хочу почтить его память и память всех людей, которые прошли через эти тяжелые годы".

Елена Датсон, участвовавшая в акции вместе с мужем и сыном, сказала корреспонденту ТАСС: "Очень важно, чтобы мой 11-летний сын не забывал о войне, завершившейся Великой Победой". "В прошлом году мы собирались в мае на площади Наций под проливным дождем, и нас ничто не остановило, - поделилась она.- В этом году нас немного меньше, чем в прошлом, но мы видим, что такие акции уже стали доброй европейской традицией, и надеемся, что встретимся здесь через год".

Вячеслав Клюхин, физик из Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), пришел с портретами своих родственников-фронтовиков. На одной из фотографий - дедушка жены Федор Федорович Машуков.

"Он пошел на фронт в 1941 году, был сержантом, артиллерийским наводчиком, погиб 30 апреля 1945 года в 30 км от Берлина", - сказал Вячеслав корреспонденту ТАСС. Попытки узнать, где он похоронен, пока не принесли успеха, так как в 2004 году в ходе реконструкции кладбища немецкие власти убрали с памятников таблички. Вячеслав Клюхин надеется, что таблички будут восстановлены, и рассчитывает в решении этого вопроса на помощь российских дипломатов.

"Мой дед, Немцев Александр Никитич, погиб под Сталинградом. Призывался из Москвы; из документов у нас есть похоронка. Есть также последнее письмо из Астрахани. Хотим съездить на место гибели, может быть, найдем фамилию на мемориале", - поделилась с корреспондентом ТАСС участница акции Анна Голубева.