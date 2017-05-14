Организаторы "Монстрации" отменили проведение акции в Екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Организаторы шествия "Монстрация" отменили проведение акции 14 мая в Екатеринбурге, им не удалось согласовать проведение мероприятия с местными властями. Об этом организаторы сообщили на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"Монстрация" 14 мая не состоится. Власти не согласовали проведение", - говорится в сообщении.
Организаторы также обратились к потенциальным участникам с просьбой не приходить на место запланированного сбора, напомнив им об административной ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.
По данным местных СМИ, изначально "Монстрацию" планировали провести в Екатеринбурге 1 мая, но согласовать мероприятие не удалось из-за неверно составленного запроса, тогда организаторы перенесли проведение шествия на 14 мая.
"Монстрация" - альтернативная первомайская демонстрация, участники которой надевают костюмы и несут плакаты с шуточными и абсурдными лозунгами. В 2017 году кроме Новосибирска "Монстрация" прошла 1 мая еще в девяти регионах России. Также акция впервые прошла в Праге.