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Организаторы "Монстрации" отменили проведение акции в Екатеринбурге

Общество
14 мая, 10:45 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, мая. /ТАСС

Мероприятие не удалось согласовать с местными властями

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Организаторы шествия "Монстрация" отменили проведение акции 14 мая в Екатеринбурге, им не удалось согласовать проведение мероприятия с местными властями. Об этом организаторы сообщили на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Монстрация" 14 мая не состоится. Власти не согласовали проведение", - говорится в сообщении.

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Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске

Организаторы также обратились к потенциальным участникам с просьбой не приходить на место запланированного сбора, напомнив им об административной ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.

По данным местных СМИ, изначально "Монстрацию" планировали провести в Екатеринбурге 1 мая, но согласовать мероприятие не удалось из-за неверно составленного запроса, тогда организаторы перенесли проведение шествия на 14 мая.

"Монстрация" - альтернативная первомайская демонстрация, участники которой надевают костюмы и несут плакаты с шуточными и абсурдными лозунгами. В 2017 году кроме Новосибирска "Монстрация" прошла 1 мая еще в девяти регионах России. Также акция впервые прошла в Праге.

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