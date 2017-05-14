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На фестивале еды в рамках форума "Среда для жизни" гостей угостили саратовским калачом

Общество
14 мая, 12:43 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 14, мая. /ТАСС

Гости также смогли попробовать фигурное мороженное в виде Че Гевары и других знаменитостей, паэлью с гигантскими креветками, бургеры и многое другое

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САРАТОВ, 14 мая. /ТАСС/. Один из символов Губернии, саратовский калач, стал угощением на фестивале еды, который состоялся в рамках форума "Среда для жизни: квартира и город". Именно это угощение пользовалось особым спросом у гостей фестиваля, сообщает министерство сельского хозяйства региона.

"Саратовский калач представлен на фестивале еды в рамках Международного урбанистического форума. Саратовский калач пользуется популярностью и вызывает большой интерес у участников праздника - как у саратовцев, так и у гостей нашего города", - заявили в министерстве.

Узнали жители и об истории блюда - оказывается, в старину для настоящего саратовского калача годился только особый сорт пшеницы, знаменитая саратовская белотурка. "Белотурка росла только в некоторых районах Саратовской губернии, где сочетаются особенные природные факторы, которых нет больше нигде в России. Существует легенда о том, как купцы проверяли качество калачных поставок. Они садились на хлеб, покрытый полотенцем, и, если после такого пресса он легко принимал прежнюю пышную форму, покупатель-оптовик забирал его пудами", - рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным министерства, основными производителями Саратовского калача являются Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина и Энгельсский хлебокомбинат.

Помимо этого гости также смогли попробовать фигурное мороженное в виде Че Гевары и других знаменитостей, паэлью с гигантскими креветками, бургеры и многое другое.

Фестиваль еды будет проходить в Саратове два дня, 13 и 14 мая на Набережной космонавтов. Только вчера мероприятие посетили более 10 тыс. чел.

О форуме

Форум "Среда для жизни" проводится по поручению правительства Российской Федерации Минстроем России и АИЖК совместно с правительством Саратовской области. Очередной форум "Среда для жизни: квартира и город" проходит 13-15 мая в городе Саратов. Программной дирекцией форума выступает Институт Стрелка.

Первый форум "Среда для жизни" прошел в технопарке Иннополис под Казанью в октябре 2016 года. В форуме приняли участие порядка 350 ведущих российских и зарубежных экспертов и представителей органов власти. На форуме выступили ведущие зарубежные архитекторы, урбанисты из Испании, Германии, Канады, Нидерландов, Японии, ОАЭ, США и других стран. Всего за два дня мероприятие посетили более 800 гостей. Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.

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