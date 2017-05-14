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Саратовская область планирует привлечь 3 млн туристов в год

Общество
14 мая, 14:52 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 14, мая. /ТАСС

Привлекать туристов планируется за счет развития городской среды

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САРАТОВ, 14 мая. /ТАСС/. Саратовская область планирует привлекать до 3 млн туристов в год за счет развития городской среды. Об этом сообщил врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев на круглом столе "Города будущего: Среда для развития" в рамках урбанистического форума "Среда для жизни: квартира и город" в Саратове.

"У нас в городах Саратов и Энгельск проживает 1 млн человек, а в агломерации 1,2 млн человек. Мы параллельно занимаемся и урбанистикой и агломерацией, наша задача, чтобы туристический поток в год был не менее 3 млн человек", - сказал он.

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис отметил удобную транспортную доступность Саратова, до которого из Москвы можно долететь почти за один час. "Нам очень важно развивать туристические возможности горда. Над нами буквально в трех километрах отсюда находится 4 тыс. гектара лесов, это любимое место жителей. Именно под этой Лысой горой находится город, а под городом находится большая вода. Такое сочетание далеко не в каждом городе есть, и этот потенциал нам надо развивать", - отметил врио губернатора.

Радаев также добавил, что регион имеет большие возможности по развитию горнолыжного туризма. "У нас есть маленький город Волынск, где проживает 12 тыс. населения. Мы построили горнолыжный курорт, туда приезжает 100 тыс. человек ежегодно, в 10 раз почти превышает население за счет услуг, которые позволяют территории развиваться", - рассказал он.

По словам врио главы региона, задача Саратовской области - мобилизовать возможности протяженности 420 км Волги по территории области. "Мы сейчас работаем для того, чтобы приобрести туристические кораблики и будем направлять туры выходного дня. Мы сейчас стоим новый аэропорт, наша задача через эти опорные моменты привлекать туристов и жителей других регионов", - заявил он.

О форуме "Среда для жизни"

Форум "Среда для жизни" проводится по поручению правительства РФ Минстроем России и АИЖК совместно с правительством Саратовской области. Очередной форум "Среда для жизни: квартира и город" проходит 13-15 мая в городе Саратове. Программной дирекцией форума выступает Институт "Стрелка".

Первый форум "Среда для жизни" прошел в технопарке Иннополис под Казанью в октябре 2016 года. В форуме приняли участие порядка 350 ведущих российских и зарубежных экспертов и представителей органов власти. На форуме выступили ведущие зарубежные архитекторы, урбанисты из Испании, Германии, Канады, Нидерландов, Японии, ОАЭ, США и других стран. Всего за два дня мероприятие посетили более 800 гостей.

Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.

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