Около 5 тыс. человек участвуют в митинге против законопроекта о реновации в Москве

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МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Несколько тысяч человек участвуют в санкционированном митинге на проспекте Сахарова в Москве против законопроекта о реновации.
"На проспекте Сахарова проходит согласованный властями Москвы митинг. В нем принимают участие около 5 тысяч человек", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУМВД.
По данным главка, полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность.