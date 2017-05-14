Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первое судно в 2017 году отправилось из Архангельска для очистки Арктики

Общество
14 мая, 16:06 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 14, мая. /ТАСС

В этом году планируется завершить работы по очистке острова Греэм-Белл архипелага Земля Франца-Иосифа

Поделиться
Материал из 1 страницы

АРХАНГЕЛЬСК, 14 мая. /ТАСС/. Первое в этом году судно отправилось  из Архангельска для проведения работ по очистке Арктики. Теплоход "Андрей Осипов" доставит на остров Греэм-Белл архипелага Земля Франца-Иосифа рабочих, жилые модули и технику для уборки.

"Это первая партия, отправляется на остров Греэм-Белл, он является основной точкой проведения работ на 2017 год. Особенность острова в том, что это самый восточный остров (Земли Франца-Иосифа - прим. ТАСС), и он наиболее труднодоступен. Гарантировано на этот остров можно зайти по льду в мае, когда стоит лед, можно провести выгрузку на лед с организацией ледового причала, сейчас мы это будем делать", - рассказал журналистам и. о. директора национального парка "Русская Арктика" Александр Кирилов.

Кромка дрейфующих многолетних льдов сейчас находится примерно на широте северной оконечности Новой Земли. Во льдах до Греэм-Белла "Осипов" будет идти в кильватере атомного ледокола "Новороссийск". По словам генерального директора ЗАО "Арктик консалтинг сервис" Сергея Камышанова, путь вперед займет 6-7 дней, затем несколько дней будет вестись разгрузка. "Надо будет выгрузиться, они высаживаются в чистом поле, там ничего нет. Надо будет ... включить базовый лагерь и тогда приступят к работам ... За два месяца нам надо будет убрать и вывезти основную массу (мусора - прим. ТАСС) за ту территорию, которая будет обводнена", - рассказал Камышанов.

Работы на Грэм-Белл уже проводились в 2013 и 2015 годах. Тогда удалось предотвратить попадание нефтепродуктов из ржавых бочек в море. Основной мусор, по словам Камышанова, это грунт, загрязненный нефтешламами, бочкотара, остатки старых строений, древесина. Все это будет извлекаться, погружаться в большие мешки биг-беги и вывозиться в Архангельск для последующей утилизации. В этом году работы по очистке острова Греэм-Белл планируется завершить.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца- Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Год экологии в России
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
8
В Палестине впервые прошла акция "Бессмертный полк"
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Около 8 тыс. человек приняли участие в митинге против законопроекта о реновации в Москве
2
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
3
Порошенко сообщил, что общался по телефону с Путиным по поводу освобождения Сущенко
4
Телескоп Hubble позволил наблюдать за парой галактик, несущихся со скоростью 2 млн км/сек
5
Задержан украинский пранкер, пытавшийся сорвать выступление Джамалы на "Евровидении-2017"
6
Минобороны РФ: баллистическая ракета КНДР упала в 500 км от России
7
СМИ: Абрамович за 14 лет вложил в "Челси" более £3 млрд
Темы дня
Загрузка...
Реклама