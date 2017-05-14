Первое судно в 2017 году отправилось из Архангельска для очистки Арктики

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АРХАНГЕЛЬСК, 14 мая. /ТАСС/. Первое в этом году судно отправилось из Архангельска для проведения работ по очистке Арктики. Теплоход "Андрей Осипов" доставит на остров Греэм-Белл архипелага Земля Франца-Иосифа рабочих, жилые модули и технику для уборки.
"Это первая партия, отправляется на остров Греэм-Белл, он является основной точкой проведения работ на 2017 год. Особенность острова в том, что это самый восточный остров (Земли Франца-Иосифа - прим. ТАСС), и он наиболее труднодоступен. Гарантировано на этот остров можно зайти по льду в мае, когда стоит лед, можно провести выгрузку на лед с организацией ледового причала, сейчас мы это будем делать", - рассказал журналистам и. о. директора национального парка "Русская Арктика" Александр Кирилов.
Кромка дрейфующих многолетних льдов сейчас находится примерно на широте северной оконечности Новой Земли. Во льдах до Греэм-Белла "Осипов" будет идти в кильватере атомного ледокола "Новороссийск". По словам генерального директора ЗАО "Арктик консалтинг сервис" Сергея Камышанова, путь вперед займет 6-7 дней, затем несколько дней будет вестись разгрузка. "Надо будет выгрузиться, они высаживаются в чистом поле, там ничего нет. Надо будет ... включить базовый лагерь и тогда приступят к работам ... За два месяца нам надо будет убрать и вывезти основную массу (мусора - прим. ТАСС) за ту территорию, которая будет обводнена", - рассказал Камышанов.
Работы на Грэм-Белл уже проводились в 2013 и 2015 годах. Тогда удалось предотвратить попадание нефтепродуктов из ржавых бочек в море. Основной мусор, по словам Камышанова, это грунт, загрязненный нефтешламами, бочкотара, остатки старых строений, древесина. Все это будет извлекаться, погружаться в большие мешки биг-беги и вывозиться в Архангельск для последующей утилизации. В этом году работы по очистке острова Греэм-Белл планируется завершить.
Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца- Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.