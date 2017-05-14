В 2017 году в центре Саратова построят часть самой протяженной пешеходной зоны Европы

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САРАТОВ, 14 мая. /ТАСС/. Часть самой протяженной пешеходной зоны Европы, длинной два километра, начнут строить в историческом центре Саратова в 2017 г. Об этом в рамках форума "Среда для жизни: квартира и город" заявил министр строительства и ЖКХ Саратовской области Дмитрий Тепин.
"Один из проектов по развитию Саратова - это строительство самой протяженной пешеходной зоны Европы. В этом году планируется начать строительство двух километров этой зоны", - заявил Тепин.
Министр уточнил, что основой проекта стал проспект Кирова в Саратове - одна из первых пешеходных зон России. В 2016 году в рамках проекта пешеходной стала также ул. Волжская длинной в один километр.
Ранее ТАСС сообщал, что согласно проекту, в Саратове появится пешеходное кольцо, протяженностью восемь километров, расположенное в исторической части города, где сохранилось множество памятников архитектуры.
"В проект войдет также часть Набережной реки Волга, где уже в этом году начнется строительство первого в черте города пляжа" - уточнили Тепин.
Форум "Среда для жизни" проводится по поручению правительства РФ Минстроем России и АИЖК совместно с правительством Саратовской области. Очередной форум "Среда для жизни: квартира и город" проходит 13-15 мая в городе Саратове. Программной дирекцией форума выступает Институт "Стрелка".
Первый форум "Среда для жизни" прошел в технопарке Иннополис под Казанью в октябре 2016 года. В форуме приняли участие порядка 350 ведущих российских и зарубежных экспертов и представителей органов власти. На форуме выступили ведущие зарубежные архитекторы, урбанисты из Испании, Германии, Канады, Нидерландов, Японии, ОАЭ, США и других стран. Всего за два дня мероприятие посетили более 800 гостей.
Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.