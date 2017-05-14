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Эксперт: для вывоза мусора с Земли Франца-Иосифа в 2017 году понадобится 8-9 рейсов

Общество
14 мая, 16:37 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 14, мая. /ТАСС

Работы в этом году будут вестись на четырех островах: Гукера, Хейса, Греэм-Белл и Земле Александры

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АРХАНГЕЛЬСК, 14 мая. /ТАСС/. Необходимо осуществить 8-9 рейсов судов для вывоза мусора с островов Земли Франца-Иосифа в ходе работ по ликвидации экологического ущерба в Арктике. Об этом журналистам перед отправкой из Архангельска первого в этом сезоне судна на архипелаг сообщил генеральный директор ЗАО "Арктик консалтинг сервис" Сергей Камышанов.

"Это будет около 8-9 пароходов под вывоз до зимы, - сказал Камышанов. Он добавил, что по контракту компания должна вывезти с Земли Франца-Иосифа не менее 8 тыс. тонн отходов: "Задача - 8 тысяч тонн, менее нельзя. 8 (тысяч) и более килограммов". Как сообщил журналистам и. о. директора национального парка "Русская Арктика" Александр Кирилов, работы в этом году будут на четырех островах: Гукера, Хейса, Греэм-Белл, Земле Александры; проведут геоэкологическое обследование, чтобы выяснить объем работ по очистке на следующие годы.

"На территории национального парка "Русская Арктика" с прошлых лет накоплено около 100 тыс. тонн. Уже убрано в предыдущий период около 42 тыс. тонн. Осталось убрать чуть больше половины. В этом году будет преодолен 50% порог", - сказал журналистам представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики Лев Левит.

Следующее судно с участниками уборки планируется отправить из Архангельска на остров Хейса в 20-х числах мая. Стоимость работ, запланированных на 2017 год, составляет 597 млн рублей.

Работа по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в Арктической зоне ведется Минприроды с 2010 года, в качестве пилотной территории выбран архипелаг Земля Франца- Иосифа. В 2011-2015 годы с полярных архипелагов Земля Франца-Иосифа и севера Новой Земли было утилизировано более 40 тыс. тонн отходов, проведена техническая рекультивация на 349 га. В 2016 году работы на Земле Франца-Иосифа не проводились.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.

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