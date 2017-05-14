Власти Москвы внимательно отнесутся к прозвучавшим на митинге против реновации заявлениям

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Московские власти внимательно отнесутся ко всем содержательным заявлениям, прозвучавшим на сегодняшнем митинге против реновации в центре Москвы. Соответствующее сообщение мэр столицы Сергей Собянин разместил на своей странице во "ВКонтакте".

"Внимательно отнесемся ко всем содержательным заявлениям, прозвучавшим на митингах в Москве по программе реновации, в том числе противников программы. В ходе работы над проектом мнения москвичей будут максимально учтены", - говорится в заявлении градоначальника.

В воскресенье на проспекте Сахарова в центре Москвы прошел согласованный с властями митинг против программы реновации. По данным столичного ГУМВД, в нем приняли участие восемь тыс. человек.

О реновации было объявлено в начале 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин поручил Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. По предварительным данным, изначально речь идет о 25 млн кв. метров жилья.

Пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, 4,5 тыс. домов вместо изначально заявленных почти 8 тыс. домов, в которых проживают 1,6 млн человек. В начале марта в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отложить второе чтение законопроекта до июля.