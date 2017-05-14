В СПЧ отметили большое число участников митинга против реновации в Москве

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Акция против законопроекта о реновации в Москве собрала большое число участников и прошла без инцидентов и провокаций. Об этом сообщил член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилл Кабанов, принявший участие в митинге в качестве общественного наблюдателя.

"Мероприятие в целом прошло спокойно, организаторы прекрасно взаимодействовали с представителями органов правопорядка, - процитировали слова Кабанова в сообщении на сайте СПЧ. - В то же время участников было настолько много, что это, казалось, затрудняет возможности самой площади, но при этом все было корректно". Кабанов отметил, что во время проведения этой общегражданской акции провокаций не было.

На проспекте Сахарова в центре Москвы прошел согласованный с властями митинг против программы реновации. По данным столичного ГУМВД, в нем приняли участие около 8 тысяч человек. Мэр столицы Сергей Собянин по итогам акции заявил, что власти Москвы внимательно отнесутся к прозвучавшим на митинге заявлениям.

О реновации было объявлено в начале 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин поручил Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. По предварительным данным, изначально речь идет о 25 млн кв. метров жилья.