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Эксперт: городскую среду необходимо адаптировать для пешеходов

Общество
14 мая, 19:35 UTC+3

Архитектор и урбанист Джеф Спек отметил, что удобные и хорошо сформированные улицы позволяют минимизировать климатически неблагоприятные условия, делая города пешеходными

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© Владимир Смирнов/ТАСС

САРАТОВ, 14 мая. /ТАСС/. Городскую среду во всех странах мира необходимо адаптировать для пешеходов, независимо от климата. Об этом заявил американский архитектор и урбанист Джеф Спек в ходе форума "Среда для жизни: квартира и город".

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"Независимо от климатических условий люди любят ходить пешком, поэтому адаптировать города под пешеходов нужно и возможно, даже несмотря на климатические условия. Я считаю, что принципы адаптации городов для пешеходов универсальны и применимы ко всем городам мира. Однако разные страны и города находятся на разных этапах применения этих принципов", - сказал Джеф Спек.

Спикер добавил, что удобные и хорошо сформированные улицы позволяют минимизировать климатически неблагоприятные условия, делая города пешеходными. Однако эти принципы необходимо закладывать на этапе застройки. По словам Спека, эта теория полностью применима к Саратову. а работы в этом направлении сейчас активно ведутся.

Джеф Спек - востребованный урбанист, он на протяжении десятилетий успешно помогает мэрам различных городов эффективно решать градостроительные проблемы, реализуя комплексный подход к улучшению городской среды.

О форуме "Среда для жизни"

Форум "Среда для жизни" проводится по поручению правительства Минстроем России и АИЖК совместно с правительством Саратовской области.

Очередной форум "Среда для жизни: квартира и город" проходит 13-15 мая в городе Саратове. Программной дирекцией форума выступает Институт "Стрелка".

Первый форум "Среда для жизни" прошел в технопарке Иннополис под Казанью в октябре 2016 года. В форуме приняли участие порядка 350 ведущих российских и зарубежных экспертов и представителей органов власти. На форуме выступили ведущие зарубежные архитекторы, урбанисты из Испании, Германии, Канады, Нидерландов, Японии, ОАЭ, США и других стран. Всего за два дня мероприятие посетили более 800 гостей.

Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.

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Среда для жизни: квартира и город
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