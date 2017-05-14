В Москве прошел митинг против сноса пятиэтажек

МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Сергей Ганьжин/. Митинг против программы реновации жилого фонда Москвы, которая предполагает снос тысяч пятиэтажных домов и переселение жителей в более современное жилье, прошел в Москве. Власти города пообещали учесть мнение участников митинга при реализации программы.

Столичная полиция заявила, что в митинге приняли участие 8 тысяч человек. Однако организаторы, ссылаясь на данные подсчета участников, прошедших через рамки металлоискателей на входе на территорию на проспекте Сахарова, согласованную для проведения митинга, заявили, что число участников было примерно вдвое больше.

Президент Владимир Путин в начале 2017 года дал согласие на план реновации жилого фонда в Москве, который предполагает снос хрущевок, пятиэтажных панельных домов с малогабаритными квартирами, построенных в основном в 60-е и 70-е годы прошлого века. При этом президент подчеркнул, что власти Москвы должны учитывать мнение всех жителей при реализации плана. Четыре с половиной тысячи хрущевок, названных так по имени инициатора программы обеспечения советских людей дешевым жильем, генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, попали в список для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня.

Мнения жителей хрущевок разделились. Многие жители поддержали программу московских властей, приняв участие в нескольких митингах в ее поддержку. Однако количество критических отзывов в отношении программы также велико.

В итоговой резолюции митинга участники выступили за пересмотр программы, объяснив свою позицию тем, что под предлогом улучшения жилищных условий москвичей в Госдуму внесен и принят в первом чтении законопроект, противоречащий Конституции и дающий исключительные полномочия московскому правительству. "Фактически ликвидируется право собственности, право на неприкосновенность жилища, право на судебную защиту. Москва выводится из правового поля Российской Федерации", - говорится в обращении митингующих.

Мнения москвичей будут учтены

Также недовольство вызвала отмена требований, обеспечивающих безопасность проживания, в частности строительных, пожарных, санитарных и эпидемиологических норм.

Московские власти пообещали участникам митинга, что их мнения обязательно будут учтены в ходе работы над законопроектом, регулирующим порядок реновации. Госдума приняла этот законопроект в первом чтении 20 апреля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отложить второе чтение законопроекта до июля, когда будут подведены итоги голосования москвичей.

"Внимательно отнесемся ко всем содержательным заявлениям, прозвучавшим на митингах в Москве по программе реновации, в том числе противников программы. В ходе работы над проектом (закона о реновации - прим. ред.) мнения москвичей будут максимально учтены", - написал на своей странице в "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин.

Вместо принятия нового закона участники митинга предложили продолжить государственную программу "Жилище", которая доказала свою эффективность при расселения ветхого жилья.

Собрались люди, которые любят Москву

Среди опрошенных участников митинга немало было тех, кто не живет в хрущевках, но хотел проявить свою гражданскую позицию. Часть участников опасалась, что их пятиэтажные сталинки, качественные дома построенные до хрущевской программы, или дома еще более раннего периода тоже подпадут под снос.

Выступавшие со сцены обратили внимание московских властей на то, что многие устаревшие пятиэтажки не вошли в список домов, предложенных для голосования по сносу, в то время как вполне добротные сталинки в списке появились.

"Здесь на самом деле собрались люди, которые очень любят Москву и хотят справедливости. Программа реновации была составлена наспех и туда не вошли действительно аварийные дома, зато туда включили много хороших и крепких построек. Мы хотим защитить и тех, кого необходимо переселить из "хрущоб", и тех, кого переселять никуда не надо", - сказала ТАСС одна из организаторов митинга Екатерина Винокурова.

Еще в начале мая Департамент культурного наследия Москвы попросил изъять из списка для голосования о сносе около 300 уникальных домов, построенных в стиле конструктивизма в 20-30-х годов прошлого века и представляющих историко-культурную ценность, в частности Дангауэрскую слободу - жилой массив на территории района Лефортово.

Не в свою волну

В ходе митинга его ведущая, депутат Мосгордумы Елена Шувалова заявила со сцены, что правительство Москвы просит дать слово человеку, который выступает за программу сноса.

"Мы - жители Российской Федерации, и мы имеем право на хорошее жилье. Мы просим, чтобы правительство Москвы также услышало и нас", - начала Динара Якушева, жительница одной их хрущевок, но ее голос потонул в море свиста и выкриков, а вскоре организаторы и вовсе выключили микрофон.

В беседе с ТАСС Якушева пояснила, что она живет пятиэтажке в Басманном районе Центрального округа и считает, что многие квартиры в пятиэтажках непригодны для жизни, а голос сторонников реновации также должен быть услышан.

"Я, конечно, сегодня попала не в свою волну, но таких, как я, очень много, и их голос тоже должен быть услышан. Мы - за реновацию", - обозначила свою позицию Якушева.

Полиция по просьбе организаторов митинга не пустила на согласованную для его проведения территорию оппозиционера Алексея Навального, который после переговоров с организаторами и полицией покинул проспект Сахарова.