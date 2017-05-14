В ЮАР установили Знамя Победы на легендарный советский танк Т-34

ПРЕТОРИЯ, 14 мая. /Корр. ТАСС Александр Нечаев/. Российские соотечественники в ЮАР завершили серию мероприятий, посвященных 9 мая, водрузив Знамя Победы на легендарный советский танк Т-34, выставленный в Национальном музее военной истории в Йоханнесбурге.

"На юге Африки трудно где-то еще найти этот символ Великой Победы. Красное знамя на Т-34 напоминает всем нам, как мы выиграли войну", - заявил корреспонденту ТАСС представитель Россотрудничества в ЮАР Павел Новожилов. Праздничному приему в музее предшествовал марш "Бессмертного полка", в котором также участвовали южноафриканцы, чьи родители воевали с нацистской Германией в составе британских союзнических сил.

"Ген победы фронтовиков должен передаваться будущим поколениям", - заявил посол РФ в ЮАР Михаил Петраков. На приеме дала концерт Академия русского балета и танца в ЮАР Слу Акимгереевой, главным номером которого стал танец "День Победы".

Настоятель единственного на юге Африки православного храма преподобного Сергия Радонежского протоиерей Даниил Луговой сообщил корреспонденту ТАСС, что 9 мая прочел благодарственный молебен за дарование победы и поминальную молитву о погибших. "Прихожане молились о воинах, на поле брани жизнь свою положивших, обо всех скончавшихся от ран и голода и ради победы потрудившихся", - сказал он.

"Мы не должны допустить повторения ужаса войны. Необходимо укреплять обороноспособность страны", - призвал присутствовавший на церемонии ветеран Великой Отечественной войны Валентин Аринин. "Участников войны все меньше, но подвиг народа навсегда останется бессмертным", - подчеркнул 89-летний подполковник.