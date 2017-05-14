Митрополит Иларион: воля политиков нужна, чтобы пресечь гонения на христиан

ВАШИНГТОН, 14 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Воля политических лидеров нужна для того, чтобы пресечь гонения на христиан по всему миру. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) подчеркнул это в беседе с корр. ТАСС в Свято-Николаевском кафедральном соборе Православной церкви в Америке в Вашингтоне. В американской столице представитель РПЦ участвовал в первом Всемирном саммите в защиту гонимых христиан.

Сигнал для политиков

На вопрос о том, достигнута ли договоренность о созыве следующего такого форума, владыка Иларион ответил: "Будем думать, но наша задача - не саммиты проводить. Наша задача - найти реальные механизмы, чтобы остановить эти гонения на христиан. Чтобы христиане могли жить там, где они жили на протяжении веков".

"Это главное", - сказал собеседник. В какой форме будут дальше прилагаться эти усилия, на его взгляд, "время покажет". "Самое главное - чтобы нас услышали политические лидеры, - заявил он. - То, что мы говорили на саммите, было в их адрес прямым сигналом".

Сигнал этот был доведен, в частности, до вице-президента США Майкла Пенса, который выступал на открытии форума и встречался с его участниками, включая российского иерарха.

Призыв к лидерам ислама

Иларион в своем выступлении на встрече с единоверцами предложил совместно обратиться к исламским лидерам, чтобы те публично предали террористов проклятию и сделали их изгоями в исламском мире. Но в итоговой декларации саммита такого призыва нет. Более того, ислам в этом документе вообще не упоминается.

На вопрос о том, что помешало добиться того, чтобы призыв все же прозвучал, владыка Иларион напомнил, что тот и прозвучал - в его выступлении. "Я очень надеюсь, что мой призыв к мусульманским лидерам будет услышан, - сказал он. - Наши российские мусульманские лидеры очень часто выступают против терроризма, говорят о том, что терроризм неприемлем с точки зрения Корана. Говорят о том, что те люди, которые осуществляют террористические акты, служат не Аллаху, а сатане".

"Мне бы очень хотелось, чтобы и в других странах мусульманские лидеры говорили о том же, - продолжил митрополит. - Потому что террористы, которые свои преступные деяния прикрывают Кораном и совершают преступления под крики "Аллах акбар!", создают такой образ мусульман, который людей пугает, отталкивает. Очень важно, чтобы сами мусульманские лидеры во всем мире предали проклятию этих людей. И чтобы весь мусульманский мир сплотился против этой террористической чумы".

Столетие восстановления патриаршества

Беседа проходила после божественной литургии, которую владыка Иларион служил совместно с предстоятелем Православной церкви в Америке митрополитом Тихоном. После литургии в общении с прихожанами российский гость упоминал, что в декабре будет отмечаться важный церковный юбилей Святителя Тихона.

На просьбу уточнить, означает ли это, что в конце года ожидается визит митрополита Тихона в Москву, председатель ОВЦС ответил: "Нет, мы говорили о том, что 4 декабря будет отмечаться столетие интронизации Святителя Тихона, как патриарха Московского. Мы, конечно, будем проводить празднования, но формат их пока не определен. Хотя весь нынешний год у нас проходит под знаком столетия восстановления патриаршества".