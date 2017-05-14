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В Саратове зажгли историческую подсветку моста в рамках форума "Среда для жизни"

Общество
14 мая, 23:00 UTC+3

Включение подсветки моста завершил праздничный салют

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САРАТОВ, 14 мая. /ТАСС/. Историческую подсветку опор моста через Волгу зажгли в рамках финального концерта фестиваля "Городские выходные", приуроченного к форуму "Среда для жизни. Квартира и город" в Саратове. Реконструкция светового оборудования была проведена для того, чтобы придать мосту исторический вид, об этом сообщили в пресс-службе министерства информации и печати региона.

"Сегодня состоялось включение исторической подсветки уникального автодорожного моста, соединяющего столицу Саратовской области с городом-спутником Энгельсом", - уточнили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что пролетные строения и опоры моста имели оригинальную цветную подсветку с момента введения в эксплуатацию, в 1965  г.

"В вечерние часы подсвеченный мост производил незабываемое впечатление на гостей и жителей Саратова. А его неразрезное пролетное строение, так называемые "птички", стали символом города", - заявили в ведомстве.

На набережной состоялся праздничный концерт. По данным ГУ МВД региона, мероприятие посетили более 35 тысяч человек. Включение подсветки моста завершил праздничный салют.

Про мост

Мост через Волгу в 60-х годах прошлого века объединил города Саратов и Энгельс в одну социально-экономическую систему с миллионом жителей, интенсивными производственными, транспортными и культурными связями. О строительстве моста даже был снят фильм, который так и называется: "Строился мост". На момент введения в эксплуатацию в 1965 году он был самым длинным мостом в Европе - 2803 метров. В начале 2000-х опоры и пролеты моста перестали подсвечивать из-за трудностей с финансированием.

О форуме "Среда для жизни"

Форум "Среда для жизни" проводится по поручению правительства РФ Минстроем России и АИЖК совместно с правительством Саратовской области. Очередной форум "Среда для жизни: квартира и город" проходит 13-15 мая в городе Саратове. Программной дирекцией форума выступает Институт "Стрелка".

Первый форум "Среда для жизни" прошел в технопарке Иннополис под Казанью в октябре 2016 года. В форуме приняли участие порядка 350 ведущих российских и зарубежных экспертов и представителей органов власти. На форуме выступили ведущие зарубежные архитекторы, урбанисты из Испании, Германии, Канады, Нидерландов, Японии, ОАЭ, США и других стран. Всего за два дня мероприятие посетили более 800 гостей.

Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума. 

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