Более 5 тысяч человек в Северной Осетии отметили День родного языка и литературы

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 мая. /ТАСС/. Северная Осетия отметила день родного языка и литературы народными гуляньями и концертами в Центральном парке им. К. Хетагурова во Владикавказе. Как сообщили ТАСС в администрации местного самоуправления города, в торжествах приняло участие более 5 тыс. жителей и гостей республики.

В парке была сосредоточена вся праздничная программа, было подготовлено 12 различных площадок, которые смогли заинтересовать жителей любых возрастов. Так, впервые в истории празднования был представлен фоторяд реконструкции одежды и оружия предков осетин – скифов, сарматов, алан. Как рассказал ТАСС инициатор и автор проекта, этнограф Батрадз Цогоев, реконструкция проходила согласно археологическим и этнографическим материалам. "Я старался как можно реальнее представить, как выглядели наши предки, их вооружение. Работа очень долгая и кропотливая. Почти все реконструкции находятся сейчас в Северо-Осетинском государственном музее им. К.Л.Хетагурова, там люди могут воочию их увидеть, потрогать", - сказал Цогоев.

Также на одной праздничных площадок проходили "Нартские игры" с правилами и играми, которые существовали у предков осетин. Они вызвали большой интерес у молодежи, преимущественно у юношей.

Много площадок было связано с песенным и танцевальным искусством осетин. До позднего вечера продлился ирон хъазт - молодые люди исполняли осетинские танцы и песни, там же выступали с любимым стихотворением осетинских поэтов. Праздничный вечер завершился концертом, театральными постановками и показом фильма "Хохаг" ("Горец") на осетинском языке.

На праздник большинство молодых людей пришли в парк в традиционных осетинских рубашках, о популяризации которых говорил глава республики Вячеслав Битаров. Многие пришли целыми семьями с маленькими детьми.

Традиционно ко Дню осетинского языка и литературы приурочены различные мероприятия и в Южной Осетии. В частности, в центре Цхинвала 15 мая пройдет возложение цветов к памятнику основоположнику осетинской литературы Коста Хетагурову.

История праздника

День осетинского языка и литературы был учрежден экс-президентом Северной Осетии Александром Дзасоховым в 2003 году, в день выхода в свет книги Коста Хетагурова "Ирон фандыр" ("Осетинская лира") - 15 мая. Целью праздника, который стал ежегодным, является повышение общественного внимания к сохранению и развитию осетинского языка.

Осетинский язык относится к иранской группе индоевропейских языков и является, наряду с ягнобским, одним из двух сохранившихся северо-восточных иранских языков. Однако жители республики в основном говорят на русском. К примеру, во Владикавказе около 80% первоклассников-осетин не владеют родным языком, а в Беслане - около 60%.

Как рассказала ТАСС кандидат филологических наук Анджела Кудзоева, по официальным данным, численность осетин на территории РФ составляет порядка 500 тыс. человек, а всего в мире их проживает около 700 тыс. "Согласно официальным данным ЮНЕСКО по угрожаемым языкам (статус ''vulnerable'', по оценкам 550 тыс. носителей - прим. ТАСС) и по личному опыту участников петербургского научного проекта, число носителей значительно ниже, и с каждым годом неуклонно снижается в связи с растущей урбанизацией и сильным влиянием русского языка", - сказала она.

Не праздником единым

Помимо празднования Дня осетинского языка и литературы в целях сохранения родной речи по распоряжению главы Северной Осетии впервые разрабатывается государственная программа "Национально-культурное развитие осетинского народа на 2017-2019 годы". В нее войдут две подпрограммы - "Сохранение национально-культурной самобытности осетинского народа" и "Сохранение и развитие осетинского языка".

В рамках госпрограммы для сохранения и развития осетинского языка предлагается внедрение системы полилингвального образования в дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах. С нового учебного года начнет работать и Аланская школа с углубленным изучением осетинского языка. Для взрослой аудитории в рамках программы будут организованы бесплатные курсы по изучению осетинского языка.

Школа-студия по бесплатному изучению осетинского языка и литературы действует и сейчас. Она была создана в ноябре 2015 года. Помимо осетин, в ней обучаются представители разных национальностей, проживающие в Северной Осетии. После полугодового курса обучения слушатели могут овладеть разговорной осетинской речью.

"Сейчас в школе учится 60 человек. Из них всего шесть осетин, остальные - русские, немцы, армяне. В образовательный процесс входят и встречи с писателями и учеными, посещение Осетинского театра, просмотр фильмов на осетинском языке, экскурсии и посещение национальных музеев", - рассказал ТАСС один из инициаторов проекта, преподаватель школы Асланбек Касаев.

Для желающих изучить осетинский язык также разработан онлайн-самоучитель. Как пояснил инициатор проекта Алексей Битаров, в аудиокниге используются более 500 самых распространенных в разговорной осетинской речи слов и словосочетаний. В перспективе планируется увеличить этот словарный запас.

Грандиозным событием по популяризации родного языка станет и создание национального телевидения "Осетия - Иристон". Основная часть эфирной сетки будет посвящена национальной тематике и вестись на русском и осетинском языках. В перспективе планируется выходить на спутниковое вещание. Телевидение создается на внебюджетные источники и будет запущено в тестовом режиме этим летом.