Медведев проведет совещание о ходе строительства перинатальных центров в регионах

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет совещание, на котором будет обсуждаться ход строительства перинатальных центров в Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В совещании примут участие вице-премьер Ольга Голодец, министр здравоохранения Вероника Скворцова и главы регионов.

Кроме того, глава правительства проведет традиционное совещание с вице-премьерами по текущим вопросам.

Перинатальные центры

Правительственная программа на 2013-2016 годы предусматривала строительство (в 3 этапа) 32 региональных центров в 30 субъектах Российской Федерации. Осенью она была включена в приоритетный проект "Совершенствование организации медицинской помощи новорожденным и женщинам в период беременности и после родов, предусматривающее в том числе развитие сети перинатальных центров в РФ".

Функции заказчика строительства 15 перинатальных центров возложены на государственную корпорацию "Ростех". Она занимается строительством центров в Башкирии, Бурятии, Дагестане, Ингушетии, Карелии, Якутии, Архангельской, Брянской, Ленинградской, Оренбургской, Пензенской, Смоленской, Псковской, Тамбовской и Ульяновской областях. Еще 17 перинатальных центров возводятся силами субъектов РФ.

Из 32 центров в настоящее время функционируют 13 в Дзержинске Нижегородской области, Белгороде, Липецке, Калуге, Самаре, Казани, Челябинске, Оренбурге, Уфе, Ставрополе, Барнауле, Ачинске Красноярского края и Брянске. Завершено строительство еще трех центров в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Хакасии. Эти учреждения сейчас находятся в стадии получения лицензий на медицинскую деятельность. По данным Минздрава и ГК "Ростех", от 40 до 70 процентов оборудования, используемого в уже запущенных центрах, отечественного производства.

В августе прошлого года программа строительства центров была продлена на 2017 год. В связи с этим актуализированы планы-графики завершения строительства и ввода в эксплуатацию центров в Ингушетии, в Московской области (города Коломна и Наро-Фоминск), в Краснодарском крае, Пензенской, Псковской, Архангельской и Тамбовской областях, в Бурятии, Карелии, Якутии, Красноярском крае (город Норильск), Ленинградской, Смоленской и Ульяновской областях.