Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд рассмотрит жалобу на прекращение производства по иску о передаче Исаакия РПЦ

Общество
15 мая, 0:12 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15, мая. /ТАСС

Ранее Смольнинский суд прекратил производство по административному иску, сославшись на решение, вынесенное ранее городским судом по аналогичному заявлению

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд  рассмотрит жалобу на решение суда первой инстанции о прекращении производства по административному иску к властям города по поводу передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ).

Читайте также новости по теме:
Передача Исаакиевского собора РПЦ
© Александр Демьянчук/ТАСС

Защитники Исаакия и профсоюзы прошли единой колонной по Невскому проспекту в Петербурге

Песков опроверг согласование с Путиным передачи Исаакиевского собора РПЦ

Заксобрание Петербурга не стало рассматривать вопрос о референдуме по Исаакию

"Санкт-Петербургский городской суд рассмотрит частную жалобу на определение Смольнинского районного суда о прекращении производства по административному делу о признании незаконным распоряжения Комитета имущественных отношений (КИО) "Об использовании объекта недвижимости по адресу: Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, д. 4 15 мая", - ранее сообщила пресс-секретарь инстанции Дарья Лебедева.

16 марта Смольнинский суд прекратил производство по административному иску, сославшись на решение, вынесенное ранее городским судом по аналогичному заявлению. В конце января Василеостровский райсуд отказался принять к производству иск противников передачи Исаакия РПЦ, а 3 марта жалоба на отказ была отклонена Санкт-Петербургским городским судом, который оставил в силе решение суда первой инстанции.

После решения Смольнинского суда истцы заявили, что обжалуют его, поскольку два иска нельзя считать аналогичными: различаются исковые требования и состав истцов. Само распоряжение КИО они считают незаконным, поскольку отсутствует предусмотренное законом письменное заявление от РПЦ о передаче собора.

Споры вокруг памятника

Правительство Санкт-Петербурга объявило, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения".

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. До революции собор также не был собственностью церкви и находился в ведении МВД из-за больших расходов на содержание здания.

Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно. В 2016 году, по данным музея, проводившиеся в соборе службы, включая большое Рождественское богослужение и панихиды по жертвам катастрофы авиалайнера A-321 на Синайском полуострове, посетили около 18 тыс. человек. За это же время в Исаакиевском соборе побывало около 3,9 млн туристов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Передача Исаакиевского собора РПЦ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
8
В Палестине впервые прошла акция "Бессмертный полк"
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
2
Порошенко раскритиковал сына, надевшего футболку с надписью "Russia"
3
Порошенко сообщил, что общался по телефону с Путиным по поводу освобождения Сущенко
4
ЦБ РФ: попытки занижения валютного курса за счет операций на рынке чаще всего неудачны
5
В Москве прошел митинг против сноса пятиэтажек
6
Совбез РФ: "оборонка" активизировала создание российских аналогов иностранной продукции
7
Телескоп Hubble позволил наблюдать за парой галактик, несущихся со скоростью 2 млн км/ч
Темы дня
Загрузка...
Реклама