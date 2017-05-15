Начинается всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД"

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Третья всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД", основными событиями которой станут студенческий форум "Остановим СПИД вместе!" и марафон в Казани, пройдет с 15 по 21 мая. Об этом сообщается на официальном сайте акции.

"В эти дни по всей стране пройдут информационно-просветительские мероприятия, одним из которых станет Всероссийский открытый студенческий форум "Остановим СПИД вместе!", подготовленный студентами высших учебных заведений и специалистами в области здравоохранения России", - сказала глава оргкомитета мероприятия, президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева, чьи слова приводятся на сайте.

В рамках акции по всей России пройдут волонтерские акции по профилактике дискриминации людей с ВИЧ, по оказанию паллиативной помощи больным СПИДом, круглые столы и конференции, тренинги, конкурсы и флешмобы.

"Также в рамках акции по всей стране пройдут спортивные мероприятия и студенческие забеги, а крупнейшим событием станет Казанский марафон в поддержку всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД", - сказала Медведева.

Кроме того, 21 мая, в Международный день памяти жертв СПИДа, во всех храмах Русской православной церкви пройдут заупокойные богослужения.

Первая акция "Стоп ВИЧ/СПИД" прошла в мае 2016 года, в ней приняли участие более 500 тысяч студентов. Вторая акция была приурочена ко Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря), тогда старшеклассникам на открытом уроке "Знание - Ответственность - Здоровье" рассказали о противодействии ВИЧ-инфекции.

Стратегия борьбы с ВИЧ

Осенью 2016 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил государственную стратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России на период до 2020 года и дальнейшую перспективу. План реализации этой стратегии, разработанный Минздравом, предполагает, что в 2017-2018 годах будут изменены устаревшие нормативные и правовые акты, в том числе регламентирующие вопросы предупреждения распространения ВИЧ и эпидемиологический контроль за распространением заболевания. Также предполагается изменение перечня заболеваний, препятствующих усыновлению.

Формирование социальной среды, препятствие стигматизации диагноза и дискриминации людей с ВИЧ выделены в отдельный блок задач на ближайшие полтора года. Отдельной задачей правительство ставит совершенствование контроля за обеспечением инфекционной безопасности, профилактикой передачи ВИЧ-инфекции в больницах и профессиональным заражением ВИЧ.

Также предусмотрены работа с группами риска, разработка дорожной карты по увеличению охвата медицинским освидетельствованием, антиретровирусной терапией, а также внедрение механизмов снижения цен на препараты для терапии ВИЧ.

ВИЧ вне групп риска

По информации Минздрава, число ВИЧ-инфицированных растет по всему миру, в том числе и в России. При этом вирус вышел за пределы маргинальных групп: эксперты указывают, что все чаще заражаются социально благополучные молодые мужчины и женщины трудоспособного и детородного возраста.

Значительное место занимает половой путь передачи вируса, в некоторых регионах более 50% заразившихся получили инфекцию в результате незащищенного гетеросексуального контакта.

Согласно данным ведомства на 2015 год, ВИЧ-инфекцией были заражены 824,7 тысячи человек. При этом глава ведомства Вероника Скворцова отметила, что за 2016 год в России зафиксирован самый низкий прирост числа новых случаев ВИЧ. "Число людей, прошедших тестирование, уже превысило 30 млн человек, а охват лечением тех, кто живет с этой болезнью, за 2016 год увеличился более чем на 20%", - приводятся на сайте акции "Стоп ВИЧ/СПИД" слова министра.

Пройти тестирование на ВИЧ можно в любом учреждении здравоохранения по месту жительства. Кроме того, человек может пройти обследование анонимно в кабинетах психосоциального консультирования и анонимного обследования, в учреждениях здравоохранения и центрах профилактики и борьбы со СПИДом. Адреса центров можно найти на сайте http://o-spide.ru Минздрава РФ, посвященном проблеме распространения ВИЧ и СПИДа.