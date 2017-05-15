Почти 60 тыс. человек к середине мая пошли к врачам из-за укусов клещей

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Число обратившихся в медицинские учреждения из-за укусов клещей за неделю выросло с 31 до 58 тыс., этот показатель в 1,6 раза ниже, чем годом ранее, сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ведомство начало еженедельный мониторинг распространения клещевого вирусного энцефалита и других инфекций, передающихся через укусы клещей, в середине марта. К 28 апреля к врачам обратились около 12,5 тыс. человек, к 5 мая их число достигло 31 тыс..
"По состоянию на 12 мая 2017 года в медицинские организации обратились 58,2 тыс. человек по поводу присасывания клещей, что соответствует среднемноголетним уровням и ниже в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказали в Роспотребнадзоре.
Ведомство также проводит акарицидные (то есть направленные на уничтожение клещей) обработки местности, на данный момент обработано более 105 тысяч га. "При этом запланировано к обработке более 120 тыс. га, что на 30% больше, чем в прошлом году", - уточнили в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре напомнили также о неспецифических мерах защиты от клещей, таких как ношение плотно прилегающей к телу и максимально его закрывающей одежды или использование репеллентов.