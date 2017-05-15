Первая в этом году группа японцев отправилась на южные Курилы по безвизовому обмену

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ТОКИО, 15 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Первая в текущем году группа японских граждан в составе 60 человек отправилась в понедельник в безвизовую поездку на южные Курильские острова в рамках действующей между Японией и Россией программы обменов. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Поездка продлится до 18 мая. Японцы посетят могилы предков на острове Кунашир, после чего вернутся обратно в порт отправления Немуро в северной префектуре Хоккайдо.
В соответствии с принятым в марте планом, девять групп японцев смогут посетить южные Курилы в этом году. Для российских граждан по данной программе будет организовано шесть поездок на Хоккайдо и в Токио. Ожидается, что в этом году в рамках безвизовых обменов южные Курилы посетят 520 японцев, а Японию - 339 россиян.
Южные Курильские острова в безвизовом порядке на специальном теплоходе "Этопирика" могут посещать бывшие жители этих территорий, а также члены их семей, исследователи, представители общественных организаций и журналисты. Период посещения ограничен погодными условиями.
Визиты на безвизовой основе такого рода проводятся с 1991 года. За этот период в Японии побывали более 8 тыс. жителей островов Итуруп, Кунашир и Шикотан, а южную часть Курил посетили свыше 18 тыс. японцев. При этом сейчас Москва и Токио прорабатывают возможность запуска чартерных авиарейсов на эти острова для их бывших жителей с целью расширения программы обменов.