Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первая в этом году группа японцев отправилась на южные Курилы по безвизовому обмену

Общество
15 мая, 4:07 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев

Японцы посетят могилы предков на острове Кунашир, после чего вернутся в порт отправления в северной префектуре Хоккайдо

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 15 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Первая в текущем году группа японских граждан в составе 60 человек отправилась в понедельник в безвизовую поездку на южные Курильские острова в рамках действующей между Японией и Россией программы обменов. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Поездка продлится до 18 мая. Японцы посетят могилы предков на острове Кунашир, после чего вернутся обратно в порт отправления Немуро в северной префектуре Хоккайдо.

Смотрите также
Остров Итуруп

Москва, Токио и южные Курилы: что известно о планируемой совместной деятельности

В соответствии с принятым в марте планом, девять групп японцев смогут посетить южные Курилы в этом году. Для российских граждан по данной программе будет организовано шесть поездок на Хоккайдо и в Токио. Ожидается, что в этом году в рамках безвизовых обменов южные Курилы посетят 520 японцев, а Японию - 339 россиян.

Южные Курильские острова в безвизовом порядке на специальном теплоходе "Этопирика" могут посещать бывшие жители этих территорий, а также члены их семей, исследователи, представители общественных организаций и журналисты. Период посещения ограничен погодными условиями.

Визиты на безвизовой основе такого рода проводятся с 1991 года. За этот период в Японии побывали более 8 тыс. жителей островов Итуруп, Кунашир и Шикотан, а южную часть Курил посетили свыше 18 тыс. японцев. При этом сейчас Москва и Токио прорабатывают возможность запуска чартерных авиарейсов на эти острова для их бывших жителей с целью расширения программы обменов.

Смотрите также

Путин и Абэ договорились запустить полеты на Южные Курилы для бывших жителей островов

Путин: РФ организует поездку японских чиновников и бизнесменов на Южные Курилы

Глава МИД Японии пообещал бывшим жителям Курил продвигать организацию чартерных авиарейсов

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Спор вокруг Курил
Страны
Япония Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
8
В Палестине впервые прошла акция "Бессмертный полк"
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве прошел митинг против сноса пятиэтажек
2
Пользователи Android в РФ начали получать уведомление о доступности Android Pay
3
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
4
В Магаданской области шестилетний ребенок получил пулевое ранение в голову
5
Ким Чен Ын: КНДР будет проводить новые ракетные испытания
6
Британские спецслужбы предупредили о новых возможных атаках вируса WannaCry
7
Мантуров: в России отзовут 14 тыс. автомобилей Audi и 5 тыс. Lada Kalina и Granta
Темы дня
Загрузка...
Реклама