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В Аргентине прошел праздничный концерт, посвященный 72-й годовщине Победы

Общество
15 мая, 6:16 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева

Мероприятие было организовано Координационным советом российских соотечественников при поддержке посольства РФ в Аргентине

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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 мая. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Праздничный гала-концерт, посвященный 72-й годовщине Победы, прошел в армянском культурном центре аргентинской столицы. Мероприятие было организовано Координационным советом российских соотечественников при поддержке посольства РФ в Аргентине.

"Казалось бы, с каждым годом эта великая Победа уходит все дальше в историю, но значимость тех лет, тех дней, этого величайшего события, на мой взгляд, становится все выше", - сказал на открытии концерта посол России в Аргентине Виктор Коронелли.

"Многие из нового поколения никогда не видели и вряд ли увидят живых свидетелей той войны, но то, что этот праздник остается без преувеличения самым главным в нашей стране, помогает им понять истинную, правдивую историю", - добавил посол. По его мнению, "сегодня празднование 9 мая становится особенно важным, поскольку в мире ширятся попытки пересмотреть" оценку и значимость тех событий.

Выступая перед собравшимися, митрополит Аргентинский и Южноамериканский Игнатий также призвал "сохранять историческую память", чтобы "стать достойными наследниками этой Победы".

На сцене культурного центра выступили творческие коллективы, представляющие российскую и армянскую диаспоры. Они исполнили песни и стихи о войне, а также несколько танцевальных и музыкальных номеров. Помимо российских дипломатов на мероприятии присутствовали посол Армении в Аргентине Эстер Мкртумян и ее белорусский коллега Виктор Козинцев.

Ранее концерты в честь Дня Победы прошли в Мар-дель- Плате и в Российском центре науки и культуры в Буэнос- Айресе. Кроме того, 6 мая в столице Аргентины во второй раз прошла акция "Бессмертный полк", участие в которой приняли около 150 человек.

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