Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Горячая линия Роспотребнадзора по вопросам профилактики ВИЧ и СПИДа будет работать с 15 по 21 мая в рамках всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД", сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.

"В этом году Роспотребнадзором в рамках акции "Стоп ВИЧ/ СПИД" с 15 по 21 мая организована всероссийская горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции", - говорится в сообщении пресс-службы.

Благодаря горячей линии можно получить всю необходимую информацию, в том числе о бесплатном и анонимном тестировании на ВИЧ-инфекцию.

"Специалисты-эпидемиологи по номерам горячих линий управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ проконсультируют всех обратившихся по вопросам профилактики этого заболевания, безопасного поведения, эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в регионе", - пояснили в пресс-службе.

Всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД" откроется 15 мая в Москве на студенческом форуме "Остановим СПИД вместе". Акция организована Фондом социально-культурных инициатив при поддержке Минздрава РФ, Роспотребнадзора РФ и других заинтересованных ведомств. Основная цель акции - привлечь внимание к проблеме распространения ВИЧ-инфекции в РФ. В рамках акции пройдут мероприятия для школьников и молодежи о том, как уберечься от ВИЧ.

Кроме того, в РФ пройдут волонтерские акции по профилактике дискриминации людей с ВИЧ, оказанию паллиативной помощи пациентам со СПИДом, круглые столы, конференции, студенческие забеги, конкурсы, флешмобы.