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Кузнецова: в РФ выявлены лишь единичные случаи незаконного изъятия детей из семей

Общество
15 мая, 10:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Ранее Владимир Путин дал поручение Общественной палате, уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка и Минтруду проанализировать случаи изъятия детей из семей

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Прокуратура по итогам проверки обращений о незаконном изъятии детей из семей в России выявила лишь единичные случаи незаконных действий органов опеки. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

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"Официально зарегистрированных нарушений (по незаконному изъятию детей из семей - прим. ТАСС) фактически нет. Их единицы, это официально выявленные нарушения прокуратурой", - сказала она журналистам.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение Общественной палате, уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка и Минтруду проанализировать случаи изъятия детей из семей.

Кроме того, как сообщала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, верхняя палата совместно с Госдумой готовит предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего отношения в семье, и они основаны на ценностях российской культуры. По ее словам, вмешательство государства в дела семьи, тем более изъятие детей из семьи - самая крайняя мера. На нее органы опеки идут только тогда, когда дальнейшее пребывание детей в родной семье сопряжено с очевидными угрозами для их физического, психического, нравственного здоровья, отметила спикер СФ.

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Кузнецова, Анна Юрьевна Путин, Владимир Владимирович
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