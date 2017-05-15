Кузнецова: в РФ выявлены лишь единичные случаи незаконного изъятия детей из семей

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Прокуратура по итогам проверки обращений о незаконном изъятии детей из семей в России выявила лишь единичные случаи незаконных действий органов опеки. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Официально зарегистрированных нарушений (по незаконному изъятию детей из семей - прим. ТАСС) фактически нет. Их единицы, это официально выявленные нарушения прокуратурой", - сказала она журналистам.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение Общественной палате, уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка и Минтруду проанализировать случаи изъятия детей из семей.

Кроме того, как сообщала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, верхняя палата совместно с Госдумой готовит предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего отношения в семье, и они основаны на ценностях российской культуры. По ее словам, вмешательство государства в дела семьи, тем более изъятие детей из семьи - самая крайняя мера. На нее органы опеки идут только тогда, когда дальнейшее пребывание детей в родной семье сопряжено с очевидными угрозами для их физического, психического, нравственного здоровья, отметила спикер СФ.