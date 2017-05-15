Треть россиян считают, что ситуация в российско-турецких отношениях нормализуется

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Почти треть (31%) жителей России считают, что ситуация в отношениях России и Турции постепенно нормализуется. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"Прогресс отношений между Россией и Турцией, по оценкам 31%, очевиден (в феврале 2016 году с этим соглашались лишь 6%), напротив, об усилении напряженности говорят 13% (против 49% год назад)", - говорится в сообщении. Почти каждый второй респондент (48%) полагает, что ситуация не меняется.
Согласно данным опроса, доля россиян, характеризующих российско-турецкие отношения как напряженные, снизилась с 47% в 2016 году до 24%, и как враждебные - с 23% до 4%. Каждый четвертый опрошенный (24%) оценили ситуацию в отношениях между странами как нейтральную. Только 8% и 6% респондентов назвали отношения добрососедскими и дружескими.
Что касается позиций относительно будущего двусторонних отношений, почти половина опрошенных (49%) согласилась, что, даже при наличии противоречий, России следует поддерживать и развивать сотрудничество (в начале 2016 года этого мнения придерживались только 19% россиян). Вместе с тем сокращается доля россиян, считающих, что РФ необходимо изолировать Турцию политически и ограничить экономическое сотрудничество, - с 35% в начале 2016 года до 12%. Доля опрошенных, считающих, что РФ следует активно противодействовать турецкой политике, но развивать социально-экономическое сотрудничество, также сократилась с 33% до 26%.
"После инцидента со сбитым российским военным самолетом россиянам казалось, что вернуть партнерство и доверие между двумя странами будет практически невозможно. Но возобновление диалога между (президентами России и Турции Владимиром) Путиным и (Тайипом) Эрдоганом вокруг сложнейших проблем - сирийского конфликта, строительства газопровода "Турецкий поток", взаимного продовольственного эмбарго - позволяет россиянам надеяться на скорое исправление ситуации", - комментирует результаты опроса руководитель Департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27-28 апреля 2017 года. Объем выборки 1200 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.