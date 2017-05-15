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Специалисты МЧС спасли ребенка от агрессивного бобра в Челябинской области

Общество
15 мая, 11:15 UTC+3

Бобер начал грызть плот, на котором дети катались по реке. Мальчик испугался, залез на растущее в воде дерево и не решался самостоятельно спуститься обратно

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Члены поисково-спасательного отряда города Миасса Челябинской области спасли подростка от агрессивного бобра. Ребенок, испугавшись животного, залез на дерево, откуда его сняли специалисты МЧС, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе поисково-спасательного отряда Челябинской области.

Как сообщили в пресс-службе, инцидент произошел на реке Миасс. Дети соорудили небольшой плот и стали плавать на нем по очереди. В один из заплывов к плоту подплыл бобер и стал его грызть.

"Ребенок испугался и залез на дерево, растущее в воде. Мальчик настолько перепугался, что самостоятельно не решался спустился вниз в воду, где хозяйничал бобер", - сказала собеседница агентства.

Друзья мальчика вызвали спасателей, который на лодке подплыли к дереву и сняли ребенка. "Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Его испуг прошел", - отметили в пресс-службе.

По словам кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника Института экологии растений и животных УРО РАН Павла Косинцева, сейчас бобры ищут новые места обитания. Поэтому они очень активны и даже уходят далеко за пределы водоема в поисках нового дома. "За последние несколько лет численность бобров выросла в разы, так как на них особо никто не ведет охоту. В мае животные ищут новые места обитания и начинают массово мигрировать", - сказал Косинцев.

Ученый просит не тревожить животных. "Бобры могут больно укусить, поэтому зверьков лучше не тревожить. Они никакой опасности не представляют, если их лишний раз не беспокоить", - подчеркнул собеседник агентства. 

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