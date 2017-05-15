Миронов предлагает ввести уголовную ответственность за оскорбление ветеранов войны

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предлагает ввести уголовную ответственность за искажение истории и оскорбление памяти ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе думских справороссов.

"События 9 мая на Украине показали, что сегодня враги России в Киеве и за его пределами активно поддерживают группы провокаторов, занимающиеся оскорблением памяти ветеранов и участников Великой Отечественной войны на Украине. Эта деятельность является откровенно экстремистской по отношению к россиянам и нашему государству. Мы должны законодательно исключить возможность подобных действий у нас на Родине и за ее пределами", - цитирует слова Миронова пресс-служба.

Соответствующий проект закона, по его словам, будет разработан депутатами фракции "Справедливая Россия". Новая инициатива, подчеркнул Миронов, будет распространяться не только на россиян, но и на иностранных граждан, совершивших подобное преступление за рубежом. "Для них мерами ответственности после судебного решения могли бы стать денежный штраф, запрет на въезд в Россию, арест российского имущества, арест", - пояснил депутат.

Миронов также напомнил, что "еще до прихода к власти в Киеве хунты возглавляемая им фракция выступала с предложением о введении наказания за оскорбление чувств ветеранов Великой Отечественной войны и продолжает настаивать на важности этой законодательной новеллы".