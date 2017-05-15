Генпрокуратура: использование гомеопатии не противоречит законодательству РФ

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Использование гомеопатических методов лечения не противоречит российскому законодательству, а положения меморандума "О лженаучности гомеопатии" носят рекомендательный характер. Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры РФ на запрос Национального совета по гомеопатии (имеется в распоряжении ТАСС).

Ранее председатель Национального совета по гомеопатии Алексей Карпеев заявил в Генпрокуратуру о нарушениях, якобы допущенных Комиссией по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме Российской академии наук (РАН) при принятии меморандума "О лженаучности гомеопатии".

"Генеральной прокуратурой РФ проанализированы нормативные правовые акты в сфере охраны здоровья и обращения лекарственных средств, регулирующие вопросы применения гомеопатических методов лечения. Результаты показали, что действующие нормативные акты в рассматриваемой сфере позволяют использовать указанные методы в практической медицине", - говорится в ответе Генпрокуратуры Карпееву. В частности, речь идет о таких законах, как "Об обращении лекарственных средств" (2010 год), приказе Минздрава "Об использовании метода гомеопатии в практическом здравоохранении" (1995 год) и прочих.

В ответе надзорного ведомства также отмечается, что меморандум, принятый РАН, не является обязательным к исполнению. "Принятый Комиссией по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме Российской академии наук Меморандум №2 "О лженаучности гомеопатии" не является нормативным актом, обязательным к исполнению. Положения меморандума носят рекомендательный характер, где изложена позиция отдельных ученых", - написано в официальном ответе Генпрокуратуры.

О меморандуме

Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований 6 февраля обнародовала меморандум "О лженаучности гомеопатии", в котором говорится, что лечение сверхмалыми дозами различных веществ, применяемое в гомеопатии, не имеет научных оснований.

Этот вывод опирается на анализ публикаций в научных изданиях, отчетов о клинических исследованиях, их обобщений и систематических обзоров. Комиссия сделала вывод, что применение гомеопатии в медицине "противоречит основным целям отечественного здравоохранения и должно встречать организованное государственное противодействие".

Над меморандумом долгое время работала организованная силами комиссии специальная экспертная группа в составе 34 человек - видные представители российских научных кругов. В экспертном документе даются конкретные рекомендации как государственным органам (Минздраву РФ, Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, Федеральной антимонопольной службе и т.д), так и коммерческим компаниям (страховым обществам, аптекам), а также врачам и потенциальным пациентам.