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Глава немецких железных дорог пообещал отменить билеты и упразднить контролеров

Общество
15 мая, 12:15 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов

Функции проездного будет исполнять мобильный телефон, а контроль станет осуществляться автоматически, рассказал глава концерна Deutsche Bahn

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БЕРЛИН, 15 мая. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Пассажиры германского железнодорожного концерна Deutsche Bahn (DB) в будущем смогут ездить без привычного билета - функции проездного будет исполнять мобильный телефон, а контроль станет осуществляться автоматически. Об этом заявил немецкой газете Bild am Sonntag глава концерна Рихард Луц.

"В будущем для поездки на поезде уже не нужен будет билет. Система сможет считать данные зашедшего в вагон пассажира по его мобильнику. В зависимости от того, на какой станции он сойдет, будет автоматически списана определенная сумма. Наши сотрудники будут больше заботиться о комфорте пассажиров, а не о контроле наличия проездных билетов", - отметил он.

По словам Луца, для постепенного внедрения такой технологии уже есть вся необходимая цифровая инфраструктура. В частности, с этого года на всех поездах дальнего следования концерна работает беспроводной интернет. Впрочем, конкретных данных он не привел, сказав лишь, что идея "будет шаг за шагом реализована в ближайшие годы".

Глава концерна также пообещал бороться со случаями насилия на железнодорожных вокзалах. Лутц отметил, что до конца текущего года на 1 тыс. вокзалов и станций по всей стране будет установлено 7 тыс. видеокамер. Инвестиции составят около €10 млн.

Deutsche Bahn - акционерное общество со 100% государственным участием - был образован в 1994 году путем слияния двух железнодорожных операторов ФРГ и бывшей ГДР. Сейчас является одним из крупнейших железнодорожных концернов в Европе, перевозя в день до 5,4 млн пассажиров и располагая сетью дорог в 33,5 тыс. км.

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