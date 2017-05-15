Глава АИЖК: программа реновации позитивно отразится на рынке недвижимости в Москве

САРАТОВ, 15 мая. /ТАСС/. Программа реновации позитивно отразится на рынке недвижимости в Москве. Об этом рассказал журналистам глава Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) Александр Плутник в рамках форума "Среда для жизни: квартира и город".

"Я безусловно считаю, что эта программа позитивно отразится на рынке недвижимости в любом городе. Москва является одной из ведущих европейских столиц, нужно большое количество качественного и комфортного жилья совершенно разного уровня", - сказал он.

При этом жилье должно становиться доступным, продолжил он.

"В целом в мировой практике, когда жилье начинает дешеветь, это говорит о наличии структурных проблем в экономике. Жилье должно становиться более доступным путем развития механизмов, которые повышают его доступность и способствует повышению возможности у людей его купить. У нас снижаются ставки по ипотеке, и это делает жилье доступнее", - пояснил он, отвечая на вопрос, подешевеет ли жилье в столице на фоне реновации.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд руб. в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.

О форуме "Среда для жизни"

Форум "Среда для жизни" проводится по поручению правительства РФ Минстроем России и АИЖК совместно с правительством Саратовской области. Очередной форум "Среда для жизни: квартира и город" проходит 13-15 мая в городе Саратове. Программной дирекцией форума выступает Институт "Стрелка".

Первый форум "Среда для жизни" прошел в технопарке Иннополис под Казанью в октябре 2016 года. В форуме приняли участие порядка 350 ведущих российских и зарубежных экспертов и представителей органов власти. На форуме выступили ведущие зарубежные архитекторы, урбанисты из Испании, Германии, Канады, Нидерландов, Японии, ОАЭ, США и других стран. Всего за два дня мероприятие посетили более 800 гостей.

Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.