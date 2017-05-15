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Москвичей ждет кратковременное похолодание с дождями

Общество
15 мая, 12:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

К выходным синоптики обещают потепление

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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Май готовит москвичам еще одно испытание прохладой и дождями. Как сообщили в Гидрометцентре РФ, уже во вторник балтийский циклон принесет в Москву дожди и небольшое похолодание. Но оно будет недолгим. "К выходным, наконец-то, потеплеет до климатической нормы", - уточнил представитель метеослужбы.

Во вторник, 16 мая, на столичный регион будет оказывать влияние циклон с Балтики, поэтому повсеместно пройдет дождь. В Москве температура в течение суток составит 7-9 градусов, в Подмосковье ночью будет 4-9, днем прогнозируется до 6-11 градусов. Северо-западный и северный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, местами усиливаясь до 12-17 м/с.

В среду, 17 мая, ночью небольшие осадки, температура в Москве 3-5 градусов, по области от нуля до плюс 5 градусов. Днем небольшие осадки пройдут местами, а температура поднимется до 11-13 градусов в мегаполисе и 8-13 градусов в Подмосковье. Сохранятся порывы ветра местами до 12-17 м/с.

В четверг, 18 мая, местами небольшой дождь. Ночью 3-5 градусов в Москве и 2-7 градуса по области. Днем потеплеет до 16-18 и 13-18 градусов соответственно.

К выходным дожди прекратятся. Уже в пятницу, 19 мая, будет сухо, ночью ожидается 3-8 градусов, а днем воздух прогреется до 17-22 градусов. В субботу, 20 мая, ночью 5-10, а в дневные часы температура поднимется до 18-23 градусов.

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