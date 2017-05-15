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Россия может ратифицировать Парижское соглашение по климату в 2019 году

Общество
15 мая, 12:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Советник президента РФ Александр Бедрицкий считает, что никакой угрозы для России это соглашение не несет, а, напротив, открывает возможности

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Россия не будет изолироваться от решений Парижского соглашения по климату и может присоединиться к документу в 2019 году. Такое мнение высказал после пресс-конференции в ТАСС советник президента РФ Александр Бедрицкий.

"Мое мнение, что ратифицирует", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли Россия ратифицировать соглашение в 2019 году.

"Я уверен, потому что никакой угрозы для нашей страны это соглашение не несет, наоборот, оно открывает возможности, поэтому мы не можем в этом смысле изолироваться", - сказал Бедрицкий.

Он также подчеркнул, что нужны механизмы реализации соглашения, которое пока носит общий характер и должно начать работать с 2021 года. Бедрицкий добавил, что ранее действовавший Киотский протокол по снижению выбросов CO2 в атмосферу доказал свою эффективность.

"Он никакого экономического ущерба не нанес, мы сами не использовали возможность. Могли вместо 138 проектов совместного осуществления сделать их, например, 500. Тогда наши компании получили бы больше выгоды", - сказал Бедрицкий.

Парижское соглашение, с которым связаны основные надежды в сфере борьбы с глобальным изменением климата, вступило в силу 4 ноября 2016 года для стран, присоединившихся к договоренности. К 24 ноября документ ратифицировали 139 государств. Цель соглашения - не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые полагают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии.

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