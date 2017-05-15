Число новых случаев ВИЧ в России в 2016 году резко сократилось

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Число новых случае выявления ВИЧ-инфекции в РФ существенно сократилось в 2016 году. Об этом сообщила в своем выступлении на студенческом форуме "Остановим СПИД вместе" министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Число новых случаев в 2016 году резко сократилось до 86,6 тыс. новых случаев", - сказала министр, отметив, что годом ранее было более 100 тыс. новых случаев в год.

По словам Скворцовой, увеличился также охват тестированием на ВИЧ-инфекцию. В 2016 году прирост охвата составил 13%.

В отношении людей, живущих с ВИЧ, министр также отметила, что охват антиретровирусной терапией пациентов с ВИЧ в РФ вырос. "За 10 лет мы в 18 раз увеличили охват антиретровирусной терапией", - сообщила она. В 2016 году он составляет примерно 40% от общего числа инфицированных. В 2017 году охват должен составить не менее 55%.

Передача от матери к ребенку

Возросшая настороженность населения по отношению к ВИЧ-инфекции, рост охвата тестированием и антиретровирусной терапией также положительно сказались на динамике сокращения числа случаев передачи этого вируса от матери к ребенку.

"В 2016 году мы достигли результата в 1,7%... То есть из 15 980 детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных женщин, 281 родился ВИЧ-инфицированным", - сказала министр.

В 2012 году 5% детей от ВИЧ-инфицированных матерей заболевали ВИЧ.

При этом Скворцова отметила, что женщины, чьи дети были инфицированы, не стояли на учете, не наблюдались в консультации, многие из них фактически приезжали в РФ только для того, чтобы родить. "Это женщины-мигранты из ближнего нашего зарубежья, которые фактически приезжают на туристические роды", - добавила Скворцова.

Вместе против ВИЧ

Всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД" стартовала сегодня в Москве на студенческом форуме "Остановим СПИД вместе". Акция организована Фондом социально-культурных инициатив при поддержке Минздрава РФ, Роспотребнадзора РФ и других заинтересованных ведомств. Основная цель акции - привлечь внимание к проблеме распространения ВИЧ-инфекции в РФ. В рамках акции пройдут мероприятия для школьников и молодежи о том, как уберечься от ВИЧ.

Кроме того, в РФ пройдут волонтерские акции по профилактике дискриминации людей с ВИЧ, по оказанию паллиативной помощи пациентам со СПИДом, круглые столы, конференции, студенческие забеги, конкурсы, флешмобы.