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Эксперт: теория поколений может стать основой развития городов

Общество
15 мая, 12:59 UTC+3

По словам эксперта, необходимо обустраивать городскую среду в соответствии с ценностями и потребностями представителей разных поколений

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САРАТОВ, 15 мая. /ТАСС/. Анализ потребностей жителей городов на основе потребностей и ценностей представителей разных поколений может стать одним из альтернативных инструментов развития застроенных городских территорий и городов в целом. Об этом в кулуарах форума "Среда для жизни: квартира и город" сообщила ТАСС основатель и CEO компании Sherpa S Pro, основатель и координатор проекта RuGenerations "Теория поколений в России" Евгения Шамис.

"Поколения уже есть, у них сложились определенные ценности, а за ценностями стоят сценарии действий. Эти ценности касаются того, что значит хороший город, хороший дом, хорошая компания, что значит для меня хорошая коммуникация. Сегодня создаются города не привязанные к людям, но мнения людей могут быть хорошей подсказкой в обустройстве городов. Теория поколений - это один из немногих инструментариев, который позволяет влиять на большие группы людей и работать с ними", - рассказала она, отметив, что основой теории поколений служит не психология, как думают многие, а экономика.

По словам Шамис, городским властям необходимо благоустраивать город и развивать городскую среду именно с учетом потребностей представителей разных поколений, а для этого необходимо проводить опросы населения. "Нужно сделать что-то в соответствии с ценностями поколениями, что им близко и понято. Например, для поколения миллениум город должен быть на связи - это город Wi-Fi. Те города, которые это не учитывают, очень скоро начнут проигрывать, и начнут проигрывать очень быстро, потому что технологии становятся мобильными", - считает эксперт. Теория поколений разработала в США в 1980-1990 гг. Уильямом Штраусом и Нилом Хоувом.

О форуме "Среда для жизни"

Форум "Среда для жизни" проводится по поручению правительства РФ Минстроем России и АИЖК совместно с правительством Саратовской области.Очередной форум "Среда для жизни: квартира и город" проходит 13-15 мая в городе Саратове. Программной дирекцией форума выступает Институт Стрелка.

Первый форум "Среда для жизни" прошел в технопарке Иннополис под Казанью в октябре 2016 года. В форуме приняли участие порядка 350 ведущих российских и зарубежных экспертов и представителей органов власти. На форуме выступили ведущие зарубежные архитекторы, урбанисты из Испании, Германии, Канады, Нидерландов, Японии, ОАЭ, США и других стран. Всего за два дня мероприятие посетили более 800 гостей.

Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.

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