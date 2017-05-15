Общероссийская климатическая неделя пройдет в 76 субъектах России

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Общероссийская климатическая неделя, которая начинается 15 мая, пройдет в 76 регионах России. О мероприятиях Климатической недели рассказал специальный представитель президента России по вопросам климата Александр Бедрицкий на пресс-конференции в ТАСС.
Он отметил, что Климатическая неделя впервые проводится в России в рамках Года экологии. "В связи с большим количеством участников Климатическая неделя пройдет по скользящему графику - с 15 мая по 15 июня, чтобы все желающие смогли принять участие при максимальном количестве мероприятий. Более 400 мероприятий пройдет в 76 субъектах РФ", - сказал он.
Бедрицкий также отметил, что главная цель поведения Климатической недели - "широкое информирование общественности о климатической деятельности в России и привлечение внимания к проблеме глобального изменения климата". Мероприятия программы пройдут в формате круглых столов, научных семинаров, открытых лекций для студентов и школьников, экскурсий на предприятия, практических занятий. Тематика охватит большой круг вопросов климатической деятельности в различных секторах экономики.
Кроме того, Минэкономразвития России обсудит подходы к разработке концепции национального плана адаптации, круглые столы и семинары пройдут в министерствах и ведомствах, МЧС рассмотрит проблемы прогнозирования чрезвычайных ситуаций, обусловленных глобальными климатическими изменениями. В Аналитическом центре при правительстве Российской Федерации пройдет организованный совместно Всемирным фондом дикой природы, Климатическим центром Росгидромета, Российским союзом промышленников и предпринимателей семинар "Состояние научных знаний по вопросам изменения климата: мир и Россия - влияние на действия!".
В рамках Климатической недели представители бизнес-сообщества поделятся практическим опытом сокращения выбросов парниковых газов путем совершенствования и модернизации производственных процессов, обсудят свои дальнейшие стратегии в контексте мирового тренда по переходу к низкоуглеродному развитию и готовность к возможной трансформации рынков сбыта российско продукции в условиях ужесточения конкуренции как между поставщиками, так и между технологиями. Бедрицкий также отметил, что в субъектах РФ состоится обсуждение вопросов региональной инвентаризации источников парниковых газов и адаптации к климатическим изменениям, также обсудят вопросы лесовосстановления, снижения выбросов в энергетическом секторе и возможности расширения использования возобновляемых источников энергии.
Общероссийская климатическая неделя пройдет в рамках Года экологии, в соответствии с решением межведомственной рабочей группы при Администрации президента России по вопросам, связанным с изменением климата и обеспечением устойчивого развития. Программа Климатической недели размещена на сайте www.kremlin.ru.