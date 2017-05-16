Пресс-конференция, посвященная мониторингу случаев изъятия детей из семей. Видеотрансляция

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В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная результатам независимого мониторинга избыточного вмешательства российских органов опеки и попечительства в семью.
В пресс-конференции участвуют член Совета Федерации, председатель комиссии СФ по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ Елена Мизулина, руководитель Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей "Иван Чай" Элина Жгутова, детский психолог, член правления Российского детского фонда Ирина Медведева и адвокат Надежда Гольцова.
Мониторинг, проведенный центром "Иван Чай", стал основой четвертого независимого доклада членов научно-экспертного совета при временной рабочей группе по совершенствованию Семейного кодекса РФ. Итоги своих мониторингов в этой сфере уже представили три другие общественные организации. Все четыре исследования лягут в основу общего альтернативного доклада президенту РФ о ситуации с изъятием детей из кровных семей в России.
Эксперты представят результаты независимого мониторинга, выводы четвертого экспертного доклада и расскажут о подготовленных законодательных инициативах в сфере изъятия детей из кровных семей в России.