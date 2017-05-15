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В Смольный не поступила заявка о передаче Исаакия РПЦ

Общество
15 мая, 14:45 дата обновления: 15 мая, 14:57 UTC+3

После поступления заявки будет создана рабочая группа для подготовки предложений о передаче здания, в состав которой войдут представители власти, музейного сообщества

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Заявка о передаче здания Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ в правительство Санкт-Петербурга не поступала, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора.

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"На сегодня заявки на Исаакиевский собор нет, ситуация не изменилась", - сказал представитель пресс-службы.

В ответе губернатора Петербурга Георгия Полтавченко на депутатский запрос отмечалось отсутствие заявки по состоянию на 3 мая текущего года. В документе за подписью Полтавченко говорится о необходимости проведения ряда официальных процедур по передаче здания "в случае поступления указанной заявки".

В частности, после поступления заявки будет создана рабочая группа для подготовки предложений о передаче здания, в состав которой войдут представители власти, музейного сообщества, Министерства культуры РФ и РПЦ. Ее первоочередной задачей будет проработка проекта договора о сохранении музейных ценностей собора, финансовые аспекты передачи и дальнейшего содержания здания.

Полтавченко также отказался высказывать свое личное мнение о проведении референдума по вопросу передачи Исаакиевского собора, чтобы это не могло быть воспринято как попытка повлиять на решение депутатов регионального парламента. Губернатор отметил, что референдум находится в полномочиях Заксобрания и Избирательной комиссии города.

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Темы
Передача Исаакиевского собора РПЦ
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