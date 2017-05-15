В Московском метрополитене сменится руководство

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Новым начальником столичного метрополитена станет Виктор Козловский, сообщили ТАСС в пресс-службе столичной подземки.

"Новым начальником столичного метрополитена станет Виктор Козловский. Ранее он (Виктор Козловский) занимал должность первого заместителя начальника московской подземки Дмитрия Пегова, который стал вице-президентом ОАО "РЖД". Вся профессиональная деятельность Виктора Козловского была связана с железнодорожным транспортом", - отмечается в сообщении.

Пегов возглавлял "Московский метрополитен" с 22 июля 2014 года. Ему 44 года, окончил Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения. Его карьера связана с железнодорожным транспортом. С февраля 2010 года занимал должность генерального директора дирекции скоростного сообщения - филиала ОАО "РЖД".

Козловскому 56 лет, окончил Московский институт железнодорожного транспорта. С сентября 2014 года занимал должность первого заместителя начальника Московского метрополитена. Козловский контролировал основной участок - работу служб движения и инфраструктуры.

Под его руководством были запущены дополнительные поезда в час пик, сокращены интервалы движения, весной 2017 года запущен отечественный поезд нового поколения "Москва".