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В Московском метрополитене сменится руководство

Общество
15 мая, 15:03 UTC+3

Бывший начальник столичного метро Дмитрий Пегов стал вице-президентом РЖД, его место займет Виктор Козловский

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Виктор Козловский

Виктор Козловский

© АГН "Москва"

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Новым начальником столичного метрополитена станет Виктор Козловский, сообщили ТАСС в пресс-службе столичной подземки.

"Новым начальником столичного метрополитена станет Виктор Козловский. Ранее он (Виктор Козловский) занимал должность первого заместителя начальника московской подземки Дмитрия Пегова, который стал вице-президентом ОАО "РЖД". Вся профессиональная деятельность Виктора Козловского была связана с железнодорожным транспортом", - отмечается в сообщении.

Пегов возглавлял "Московский метрополитен" с 22 июля 2014 года. Ему 44 года, окончил Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения. Его карьера связана с железнодорожным транспортом. С февраля 2010 года занимал должность генерального директора дирекции скоростного сообщения - филиала ОАО "РЖД".

Козловскому 56 лет, окончил Московский институт железнодорожного транспорта. С сентября 2014 года занимал должность первого заместителя начальника Московского метрополитена. Козловский контролировал основной участок - работу служб движения и инфраструктуры.

Под его руководством были запущены дополнительные поезда в час пик, сокращены интервалы движения, весной 2017 года запущен отечественный поезд нового поколения "Москва".

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