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Победителей Национального архитектурного конкурса наградили на форуме в Саратове

Общество
15 мая, 15:10 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 15, мая. /ТАСС

Победители конкурса получили вознаграждение в размере 400 тыс. рублей и контракт на разработку дизайн-проекта

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САРАТОВ, 15 мая. /ТАСС/. Победителей Национального архитектурного конкурса на разработку дизайн-проектов ключевых общественных пространств в 15 городах России наградили в рамках форума "Среда для жизни", который проходит с 13 по 15 мая в Саратове.

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© Владимир Смирнов/ТАСС

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"Мы с вами приступили к реализации одного из ключевых проектов национального развития - проекта по созданию комфортной городской среды. <...> Ключевая задача - найти молодые таланты, тех людей, которые помогут создавать эту среду", - сказал на вручении премии замглавы Минстроя Андрей Чибис.

Среди победителей - "Архитектурная студия Семенова" (Астрахань), выпускник Ярославского государственного университета Кирилл Тихонов (Владимир), московское архитектурное бюро MODUL (Волгоград), архитектор из Штутгарта Алан Джибилов (Владикавказ), архитектурное объединение из Королева (Ижевск, Липецк), московский архитектор Наталья Орехова (Калуга), "Архитектурная компания" (Кемерово), рязанские архитекторы Андрей Пеков, Оксана Сухороченко (Рязань), "Magic Project" (Ставрополь), ООО "АДЭК" (Ульяновск), московский архитектор Арсений Афонин (Чебоксары), ООО "УралНИИстромпроект-проектная часть" (Челябинск), "BuroMoscow" (Хабаровск).

Национальный архитектурный конкурс стартовал 7 марта для архитекторов, готовых создать проект благоустройства общественного пространства - парка, сквера, набережной, центральной улицы - одного из 15 городов России: Астрахани, Владимира, Владикавказа, Волгограда, Ижевска, Калуги, Кемерово, Липецка, Ставрополя, Рязани, Томска, Ульяновска, Хабаровска, Чебоксар и Челябинска. Общий призовой фонд, выделенный на конкурс в рамках программы развития городской среды Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) и КБ "Стрелка", составляет 12 млн рублей. Победители конкурса получили вознаграждение в размере 400 тыс. рублей и контракт на разработку дизайн-проекта.

О форуме "Среда для жизни"

Форум "Среда для жизни" проводится по поручению правительства РФ Минстроем России и АИЖК совместно с правительством Саратовской области. Очередной форум "Среда для жизни: квартира и город" проходит 13-15 мая в городе Саратов. Программной дирекцией форума выступает Институт "Стрелка".

Первый форум "Среда для жизни" прошел в технопарке Иннополис под Казанью в октябре 2016 года. В форуме приняли участие порядка 350 ведущих российских и зарубежных экспертов и представителей органов власти. На форуме выступили ведущие зарубежные архитекторы, урбанисты из Испании, Германии, Канады, Нидерландов, Японии, ОАЭ, США и других стран. Всего за два дня мероприятие посетили более 800 гостей.

Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.

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