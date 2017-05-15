Эксперт: около 10 млн домохозяйств в стране имеют менее 15 кв. м жилплощади на человека

САРАТОВ, 15 мая. /ТАСС/. Примерно 10 млн домохозяйств страны имеют в своем распоряжении менее 15 кв. м жилой площади на каждого члена семьи, при этом среднероссийский показатель равен 25 кв. м на человека. Об этом в рамках форума "Среда для жизни: квартира и город" сообщил генеральный директор фонда "Институт экономики города" Александр Пузанов.

"Примерно 10 млн домохозяйств имеют сегодня меньше 15 метров на человека от общей площади, что говорит о том, что проблема доступности жилья как наличия крыши над головой еще не пройдена", - сказал он.

"Мы достигли, действительно, почти 25 кв. м площади жилья на человека (в среднем по РФ), что впервые в нашей истории. Я могу добавить здесь еще одну цифру - 420 помещений на тысячу человек населения - это вообще среднеевропейский уровень, сложившийся в странах западной Европы. Но вот несколько фактов, которые показывают, что говорить о доступности пока рано", - добавил эксперт.

По его словам, исследования, проведенные в 2002 и 2010 году, фиксировали чуть более высокие цифры - 19 кв. м на человека. "Они (население) в 2002 году сказали, что 19 кв. м, и в 2010 сказали, что тоже 19 кв. м", - отметил он.

Фонд "Институт экономики города" - российская некоммерческая организация, специализирующаяся на исследованиях в области социально- экономического развития городов.

"Среда для жизни"

Форум "Среда для жизни" проводится по поручению правительства РФ Минстроем России и АИЖК совместно с правительством Саратовской области. Очередной форум "Среда для жизни: квартира и город" проходит 13-15 мая в городе Саратове. Программной дирекцией форума выступает институт "Стрелка".

Первый форум "Среда для жизни" прошел в технопарке Иннополис под Казанью в октябре 2016 года, в нем приняли участие порядка 350 ведущих российских и зарубежных экспертов и представителей органов власти. На форуме выступили ведущие зарубежные архитекторы, урбанисты из Испании, Германии, Канады, Нидерландов, Японии, ОАЭ, США и других стран. Всего за два днямероприятие посетили более 800 гостей.

Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.