Медведев: срыв сроков строительства перинатальных центров недопустим

ГОРКИ, 15 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал недопустимым срыв сроков строительства перинатальных центров, отметив, что это может быть поводом для вопросов к конкретным ответственным.

"Изначально мы рассчитывали, что запланированные центры будут построены до конца 2016 года, но пока они не введены в полном объеме", - заявил он заявил на совещании о ходе строительства перинатальных центров в РФ. "В некоторых регионах на то есть объективные причины, в других, откровенно говоря, со сроками проблемы - они сорваны", - отметил премьер. "Это, безусловно, недопустимо и повод для персональных вопросов", - сказал глава правительства.

Медведев напомнил, что срок действия правительственной программы по возведению таких центров был продлен до конца 2017 года, "планы актуализированы". "Рассчитываю, что они будут исполнены в срок", - заявил он, ответив, что в установленные сроки "все центры должны начать принимать пациентов".

Обращаясь к руководителю Минздрава, главам регионов, а также к госкорпорации "Ростех" - заказчику строительства части таких центров, Медведев сказал, что правительство будет "разбираться, что и как". "На особом контроле будут регионы, где существуют проблемы", - пообещал премьер.

"Я давал поручение организовать оперативный штаб, чтобы незамедлительно принимались меры. Я хотел бы сегодня послушать глав регионов о существующих проблемах. У нас сегодня абсолютно рабочее совещание, но важное и, надеюсь, по этой теме - последнее", - заявил председатель правительства.

В ходе совещания Медведев отметил, что благодаря развитию проекта по строительству перинатальных центров уровень материнской смертности за последние пять лет снизился в два раза, младенческой - на 20%. По его словам, там, где появляются перинатальные центры, медицинская ситуация качественно меняется в лучшую сторону, матери и новорожденные получают высококвалифицированную медицинскую помощь в самых трудных случаях, "какую еще… 10 лет назад, когда все это начиналось, могли оказать только несколько центров в стране".

Глава правительства также отметил, что медпомощь в перинатальных центрах должна быть доступна практически всем жителям страны. "Перинатальные центры ни в коем случае не должны рассматриваться как какие-то специальные родильные дома для избранных", - заключил глава правительства.

Премьер-министр напомнил, что программа по строительству перинатальных центров была запущена в рамках национального проекта 10 лет назад. На первом этапе - с 2007 по 2013 год в стране появилось 25 центров, из них два центра федерального значения. До 2007-го перинатальных центров в стране не было.

С 2013 года в 30 регионах началось строительство еще 32 центров. "Напомню, что на это предусмотрено свыше 82 млрд руб., из которых 52,5 млрд руб. - это федеральные деньги, то есть, это деньги бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования", - отметил Медведев. Он добавил, что на сегодняшний день уже открылись 13 центров. Сейчас строительство центров продолжается.