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Поголовье северных оленей восстанавливается на арктическом острове Колгуев

Общество
15 мая, 15:23 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 15, мая. /ТАСС

Согласно предварительным данным, в настоящее время на острове обитают 250-500 оленей

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© Лев Федосеев/ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 15 мая. /ТАСС/. Численность северных оленей растет после массового падежа животных в 2012-2013 годах на острове Колгуев в Ненецком автономном округе, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

"На острове Колгуев, куда в 2015 году после массового падежа оленей были завезены 14 хоров-производителей (самцов- оленей - прим. ТАСС), родились первые в 2017 году оленята. Новорожденных телят оленеводы рассматривали издали с помощью бинокля, поскольку приближаться к стельным важенкам (самкам) накануне отела не рекомендуется", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в настоящее время стадо находится на западе Колгуева. По словам оленеводов, земля там наиболее благоприятна для выпаса - на этих пастбищах проще достать ягель. Работники КФХ (крестьянско-фермерского хозяйства) "Нэрм" и СРО (семейно-родовой общины) "Салды" выезжают к стаду еженедельно на снегоходах. За каждую поездку они преодолевают по 200-220 км.

С 2012 года в течение двух зим на Колгуеве наблюдался массовый падеж оленей, в результате которого многотысячное стадо вымерло почти полностью. Поголовье на конец 2014 года составляло 153 оленя, из них практически все (145) - женские особи. По предварительным данным, в настоящий момент на острове обитает от 250 до 500 оленей, подсчет оленей запланирован на октябрь-ноябрь 2017 года. В прошлый сезон на Колгуеве впервые после массового падежа родились более 100 оленят.

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