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Эксперт из Франции сообщила о биеннале, на которой жители могут обсуждать благоустройство

Общество
15 мая, 15:29 UTC+3

Так, директор по развитию градостроительных проектов мэрии Бордо отметила, что во Франции власти учитывают мнение жителей при принятии решения по сносу здания

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САРАТОВ, 15 мая. /ТАСС/. Специальная биеннале "Агора" существует во Франции, на которой жители могут обсуждать вопросы благоустройства и создания комфортной среды, сообщила в рамках форума "Среда для жизни: квартира и город" в Саратове директор по развитию градостроительных проектов мэрии Бордо Мишель Ларю-Шарлю. В Бордо имеется 20-летний опыт привлечения горожан к благоустройству.

"Мы создали специальное биеннале, которое называется "Агора" - это встреча, на которую могут прийти все жители, они могут высказаться и выслушать друг друга. Я думаю, это ключевой момент, и жителей привлекать нужно, потому что если жители хотят изменить город, то все будет происходить во много раз быстрее", - сказала она, отметив, что участие жителей городов в благоустройстве и развитии городской среды значительно ускоряет перемены.

"Можно привлекать жителей, и можно привлекать совершенно различными способами. В Бордо мы занимаемся этим уже 20 лет, и мы говорим об истории квартала, мы говорим об истории жителей, мы на систематической основе проводим собрания по вопросам урбанизма, по архитектуре, по общественным местам", - добавила она.

Эксперт отметила, что во Франции мнение жителей учитывается при принятии решения по сносу здания. "Жители указывают те здания, которые не имеют исторического значения, но для них они важны - для их самоидентификации, для их истории. Например, мы не сносим школы никогда, потому что все ходили в нее, все учились, и мы реновируем ее, но не сносим", - рассказала она, отметив, что в распоряжении каждого архитектора для реализации проектов оказывается не более 10 тыс. квадратных метров.

Форум "Среда для жизни" проводится по поручению правительства РФ Минстроем России и АИЖК совместно с правительством Саратовской области. Очередной форум "Среда для жизни: квартира и город" проходит 13-15 мая в городе Саратове, программной дирекцией форума выступает Институт "Стрелка". Первая "Среда для жизни" прошла в технопарке Иннополис под Казанью в октябре 2016 года, в форуме приняли участие порядка 350 ведущих российских и зарубежных экспертов и представителей органов власти, выступили ведущие зарубежные архитекторы, урбанисты из Испании, Германии, Канады, Нидерландов, Японии, ОАЭ, США и других стран. Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.

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