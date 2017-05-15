Более 20 тыс. человек приняли участие в голосовании по программе реновации в Москве

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Более 20 тыс. человек проголосовали по программе реновации жилищного фонда столицы к 14:00 мск 15 мая. Об этом сообщил руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев.

"К 14:00 мск 20219 голосов были поданы, их нам следует верифицировать. 16222 голоса были отданы через "Активный гражданин" в электронном виде, 3997 с 8 утра в центрах госуслуг. Спрос большой", - сказал Ермолаев.

Голосование о включении дома в программу реновации жилищного фонда столицы стартовало 14 мая вечером. В список для голосования вошли около 4,5 тыс. домов.

Решать, включать ли дом в программу реновации или нет, имеют право собственники жилья, включая собственников долей, и наниматели квартир по договорам социального найма. Они смогут высказать свое мнение тремя разными способами: на портале "Активный гражданин", в центрах госуслуг "Мои документы" или на общедомовом собрании собственников жилья.

Как ранее сообщил мэр столицы Сергей Собянин, итоги голосования будут подводиться с участием Общественной палаты (ОП) Москвы. В минувшую пятницу, 12 мая, мэр поддержал предложение ОП о создании штаба для контроля над программой сноса пятиэтажек в течение всего периода ее реализации.

О программе

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд руб. в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.