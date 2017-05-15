Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.05:
$ 56.53
€ 61.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 20 тыс. человек приняли участие в голосовании по программе реновации в Москве

Общество
15 мая, 15:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

К 14:00 мск были поданы 20219 голосов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Более 20 тыс. человек проголосовали по программе реновации жилищного фонда столицы к 14:00 мск 15 мая. Об этом сообщил руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев.

Смотрите также

Снести или оставить: как будет проходить голосование о судьбе пятиэтажек

"К 14:00 мск 20219 голосов были поданы, их нам следует верифицировать. 16222 голоса были отданы через "Активный гражданин" в электронном виде, 3997 с 8 утра в центрах госуслуг. Спрос большой", - сказал Ермолаев.

Голосование о включении дома в программу реновации жилищного фонда столицы стартовало 14 мая вечером. В список для голосования вошли около 4,5 тыс. домов.

Решать, включать ли дом в программу реновации или нет, имеют право собственники жилья, включая собственников долей, и наниматели квартир по договорам социального найма. Они смогут высказать свое мнение тремя разными способами: на портале "Активный гражданин", в центрах госуслуг "Мои документы" или на общедомовом собрании собственников жилья.

Как ранее сообщил мэр столицы Сергей Собянин, итоги голосования будут подводиться с участием Общественной палаты (ОП) Москвы. В минувшую пятницу, 12 мая, мэр поддержал предложение ОП о создании штаба для контроля над программой сноса пятиэтажек в течение всего периода ее реализации.

О программе

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд руб. в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.

Смотрите также

Общественный штаб по контролю за голосованием по программе реновации заработал в Москве

Собянин: любое решение москвичей по программе реновации будет учтено

Мэр Москвы пообещал прислушаться к мнению противников реновации

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Снос хрущевок в Москве
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
8
В Палестине впервые прошла акция "Бессмертный полк"
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин не сожалеет о том, что Россия не приняла участия в "Евровидении"
2
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
3
Московский НПЗ прекратил прием нефти из-за нештатной ситуации
4
В Московском метрополитене сменится руководство
5
В Москве мужчина убил женщину с ребенком и совершил самоубийство
6
Черчесов: сборная России имеет более молодых футболистов на позицию Игоря Денисова
7
Умерла народная артистка РФ Ирина Карташева
Темы дня
Загрузка...
Реклама