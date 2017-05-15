Более 60 районов Москвы поддерживают программу реновации в первые часы голосования в МФЦ

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Жители более чем 60 районов Москвы голосуют за включение их домов в программу реновации в многофункциональных центрах (МФЦ) "Мои документы". Об этом сообщила директор центров Елена Громова, подводя итоги первых часов с момента старта голосования.

Ранее сообщалось, что всего в список для голосования вошло около 4,5 тыс. домов в 85 районах и шести поселениях столицы.

"Могу фиксировать, что есть большое количество районов, их больше 60, в которых не зафиксировано ни одного голоса против", - сказала Громова.

Возможность проголосовать в центрах госуслуг у москвичей появилась в понедельник в 08:00 мск. Громова отметила, что сотрудники центров были готовы к росту числа посетителей. "Мы были готовы к тому, что голосование вызовет интерес жителей, и действительно, с утра число посетителей МФЦ увеличилось. Активность посетителей примерно на 20% выше, чем обычно", - отметила она.

По ее словам, специалисты МФЦ встречают горожан на входе, проверяют, есть ли их дома в списке для голосования, далее предлагают заполнить заявление, выдают копию, подтверждающую, что голос принят, и фиксируют время подачи голоса.

Голосование о включении дома в программу реновации жилищного фонда столицы стартовало вечером 14 мая в электронной системе "Активный гражданин".

Решать, включать ли дом в программу реновации или нет, имеют право собственники жилья, включая собственников долей, и наниматели квартир по договорам социального найма. Они смогут высказать свое мнение тремя разными способами: на портале "Активный гражданин", в центрах госуслуг "Мои документы" или на общедомовом собрании собственников жилья.

Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, итоги голосования будут подводиться с участием Общественной палаты города Москвы, под их контролем. В минувшую пятницу, 12 мая, глава города поддержал предложение Общественной палаты Москвы о создании штаба для контроля над программой сноса пятиэтажек в течение всего периода ее реализации.

О программе

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома.

Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд руб. в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.