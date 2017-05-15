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Ликвидация свалки в Волгограде начнется через месяц и будет стоить более 800 млн рублей

Общество
15 мая, 16:39 UTC+3 ВОЛГОГРАД /Корр. ТАСС, Игорь Каленич

Отмечается, что до лета будущего года с территории свалки вывезут почти 1,5 млн кубометров отходов, территория будет полностью очищена и рекультивирована

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ВОЛГОГРАД, 15 мая. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Ликвидация полувековой свалки в Волгограде, которая станет одним из масштабных мероприятий Года экологии в России, начнется в июне. Об этом сообщила в понедельник ТАСС консультант областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Елена Масленникова.

"Примерно через месяц начнутся работы по ликвидации бесхозной мусорной свалки в Кировском районе Волгограда, которой уже 50 лет, и которая не раз становилась причиной едкого запаха и в целом оказывает негативное воздействие на экологию", - сказала Масленникова.

По ее словам, ликвидация этой свалки, "которая занимает сейчас 38 га, станет одним из масштабных мероприятий объявленного в России Года экологии". "Минприроды России включило ликвидацию полигона в национальный приоритетный проект "Чистая страна". Общая стоимость работ составит более 800 млн рублей, из которых 80% - субсидии из федерального бюджета", - отметила консультант.

Она уточнила, что "до лета будущего года с территории свалки вывезут почти 1,5 млн кубометров отходов, территория будет полностью очищена и рекультивирована". "На свалке немало промышленных отходов и крупногабаритного бытового мусора (III и IV классов опасности - ред.), - принято решение такие отходы вывезти, обезвредить и уничтожить на полигонах специализированных предприятий региона, перечень которых будет определен по итогам проводимого сейчас конкурса", - подчеркнула Масленникова.

Осенью прошлого года глава Минприроды РФ Сергей Донской провел рабочую встречу с представителями Нижегородской, Волгоградской и Тульской областей. В данных регионах наиболее остро стоит вопрос ликвидации объектов накопленного экологического ущерба - свалки промышленных отходов "Черная дыра" и шламонакопителя "Белое море", а также полигона Игумново (Нижегородская область), свалки в городе Волгограде и объекта ртутного загрязнения в Киреевском районе Тульской области. Министр напомнил тогда, что главы субъектов РФ несут персональную ответственность за реализацию проектов по ликвидации экологических горячих точек.

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