В Эстонии лекарства без рецептов снабдят аннотациями на русском и английском языках

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ТАЛЛИН, 15 мая. /ТАСС/. Все продающиеся в Эстонии безрецептурные лекарства теперь снабжены аннотацией не только на государственном эстонском языке, но также на русском и английском. Как сообщило министерство социальных дел республики, в эстонский регистр лекарств уже внесены переводы инструкций всех 388 таких препаратов.
"Если пациент хочет, то в дополнение к консультации аптекарь должен также дать ему инструкцию по применению лекарства. Теперь пациенты могут получить аннотации ко всем имеющимся в продаже в Эстонии безрецептурным лекарствам также на английском или на русском языках", - сказал министр здоровья и труда республики Евгений Осиновский.
По его мнению, наличие переводов аннотаций для безрецептурных лекарств особенно важно, поскольку таких препараты больные применяют самостоятельно, не проконсультировавшись предварительно с врачом.
"Доступность аннотаций на русском и английском языках позволит избежать неправильного использования лекарств. Благодаря этому русскоязычные жители Эстонии, а также гости нашей страны и пользующиеся английским языком постоянные жители смогут лучше понимать медицинский текст, чтобы правильно и безопасно принимать лекарства", - заявил Осиновский.
Переводы также доступны на интернет-сайтах министерства социальных дел и департамента лекарств, откуда можно распечатать любую необходимую инструкцию.
Решение снабдить лекарства без рецептов аннотациями на русском и английском языках правительство Эстонии приняло в прошлом году. На эти цели бюджет страны в течение четырех лет будет выделять по €400 тысяч.