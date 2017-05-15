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В Эстонии лекарства без рецептов снабдят аннотациями на русском и английском языках

Общество
15 мая, 16:53 UTC+3 ТАЛЛИН ТАЛЛИН 15, мая. /ТАСС

В регистр лекарств республики уже внесены переводы инструкций для всех 388 безрецептурных препаратов

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ТАЛЛИН, 15 мая. /ТАСС/. Все продающиеся в Эстонии безрецептурные лекарства теперь снабжены аннотацией не только на государственном эстонском языке, но также на русском и английском. Как сообщило министерство социальных дел республики, в эстонский регистр лекарств уже внесены переводы инструкций всех 388 таких препаратов.

"Если пациент хочет, то в дополнение к консультации аптекарь должен также дать ему инструкцию по применению лекарства. Теперь пациенты могут получить аннотации ко всем имеющимся в продаже в Эстонии безрецептурным лекарствам также на английском или на русском языках", - сказал министр здоровья и труда республики Евгений Осиновский.

По его мнению, наличие переводов аннотаций для безрецептурных лекарств особенно важно, поскольку таких препараты больные применяют самостоятельно, не проконсультировавшись предварительно с врачом.

"Доступность аннотаций на русском и английском языках позволит избежать неправильного использования лекарств. Благодаря этому русскоязычные жители Эстонии, а также гости нашей страны и пользующиеся английским языком постоянные жители смогут лучше понимать медицинский текст, чтобы правильно и безопасно принимать лекарства", - заявил Осиновский.

Переводы также доступны на интернет-сайтах министерства социальных дел и департамента лекарств, откуда можно распечатать любую необходимую инструкцию.

Решение снабдить лекарства без рецептов аннотациями на русском и английском языках правительство Эстонии приняло в прошлом году. На эти цели бюджет страны в течение четырех лет будет выделять по €400 тысяч.

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