Скворцова: решений по ФОМС не будет принято до реорганизации налоговой системы

ГОРКИ, 15 мая. /ТАСС/. Вопрос о корректировке по взносам в ФОМС для неработающего населения будет решаться после системной реорганизации налоговой системы. Об этом заявила журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова, отвечая на просьбу прокомментировать поручения правительства ведомству подготовить предложения по корректировке страховых взносов на ОМС для неработающего населения.

"Сейчас финансово-экономический блок правительства решает вопрос о реорганизации вообще налоговой системы, в том числе и системы страховых взносов и взаимосвязи системы страховых взносов с налогами. Пока этот системный вопрос не будет решен, отдельных решений по Фонду обязательного медицинского страхования принято быть не может", - сказала министр.

Скворцова отметила, что ведомство в настоящее время исходит из той системы, которая зарекомендовала себя положительно в последние годы. Она напомнила, что с начала 2013 года в системе обязательного медицинского страхования действует принцип единого подушевого финансового норматива для всех граждан РФ. Глава ведомства обратила внимание на то, что базовые программы ОМС бездефицитны, "работодатели платят за работающее население, а бюджеты регионов - за неработающее население".